V júli stúpla nezamestnanosť vo všetkých okresoch Trenčianskeho kraja
Autor TASR
Trenčín 20. augusta (TASR) - Nezamestnanosť vypočítaná z podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie stúpla v júli v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzimesačne o 0,09 % na úroveň 2,90 %. Nezamestnanosť stúpla v TSK v júli vo všetkých okresoch TSK. Vyplýva to z informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Najvyššia nezamestnanosť bola v júli v TSK v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 3,95 %. Nasledovali okresy Partizánske (2,96 %), Myjava (2,96 %), Bánovce nad Bebravou (2,88 %), Nové Mesto nad Váhom (2,83 %), Považská Bystrica (2,75 %), Ilava (2,57 %), Púchov (2,45 %) a Trenčín (2,12 %). Nezamestnanosť v Trenčianskom okrese bola v júli najnižšia na Slovensku.
Na Slovensku stúpla v júli nezamestnanosť medzimesačne o 0,08 % na úroveň 3,86 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (10,18 %), najnižšia v okrese Trenčín (2,12 %).
