V Nemecku začali testovať štvordňový pracovný týždeň

Berlín 5. februára (TASR) - V Nemecku sa v pondelok začal pilotný projekt, v rámci ktorého 45 firiem a organizácií otestuje štvordňový pracovný týždeň. Projekt iniciovala poradenská spoločnosť Intraprenör, ktorá spolupracuje s organizáciou 4 Day Week Global. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



Mimovládna organizácia 4 Day Week Global už koncept štvordňového pracovného týždňa priniesla do viacerých krajín. V Nemecku projekt monitoruje univerzita v Münsteri. Zúčastnené spoločnosti majú možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti na stretnutiach, ktoré sa budú konať raz do mesiaca, ako aj prostredníctvom online konferencií.



Podľa spoločnosti Intraprenör by mal štvortýždňový pracovný týždeň zabezpečiť udržanie pracovného výkonu na 100 % pri 80 % pôvodného pracovného času s vyplatením plnej mzdy. Monitorovanie zo strany univerzity v Münsteri sa osobitne zameria na organizáciu práce a spokojnosť zamestnancov. Zaznamenávať sa bude aj úroveň stresu, napríklad meraním údajov o spánku zamestnancov.



Organizácie a spoločnosti, ktoré sa na projekte zúčastňujú, sú rozmiestnené po celom Nemecku. Najviac, a to 30 % z nich, má sídlo v najľudnatejšej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Viac ako polovica zúčastnených subjektov má od desať do 49 zamestnancov. Najsilnejšie zastúpeným odvetvím sú informačné technológie (14 %). V projekte sú však zastúpené aj remeslá a priemyselné podniky (po 6 %). Tieto odvetvia boli v štúdiách z iných krajín často nedostatočne zastúpené, poznamenala spoločnosť Intraprenör.