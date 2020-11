V októbri počet zamestnávateľov i zamestnancov mierne stúpol

Bratislava 12. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) zaznamenala v októbri tohto roka medzimesačne mierny nárast počtu zamestnávateľov i zamestnancov. Štatistické údaje z jej registra potvrdzujú, že nepriaznivý vývoj na pracovnom trhu v jarnom a letnom období, spôsobený predovšetkým šírením pandémie nového koronavírusu, na jeseň ustal.



SP informovala, že priemerné mesačné počty zamestnávateľov za prvých desať mesiacov tohto roka dosahujú vyššie hodnoty ako za celý minulý rok. Kým v septembri 2020 bolo v registri poisťovne evidovaných 189.534 zamestnávateľov, v októbri ich bolo 189.644. Je to najviac od začiatku roka. Priemerný mesačný počet zamestnávateľov tak za prvých desať mesiacov tohto roka predstavuje 187.727, vlani to bolo 186.228.



Na pracovnom trhu túto jeseň mierne stúpa aj počet zamestnancov, hoci minuloročnú úroveň ešte neprekročil. Kým v septembri 2020 SP evidovala 1.980.848 zamestnancov s pravidelným i nepravidelným príjmom, respektíve s odvodovou úľavou, v októbri 2020 bolo v registri 1.985.162 takýchto zamestnancov. Tohtoročný priemerný mesačný počet zamestnancov za mesiace január až október predstavuje 1.982.897, za celý minulý rok to bolo 2.023.341.