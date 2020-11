Viacerí dôchodcovia sa nevedia dostať k svojim dôchodkom na pošte

Bratislava 6. novembra (TASR) - Na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa obrátili viacerí dôchodcovia, ktorí si pre prísny zákaz vychádzania nemôžu vyzdvihnúť na pobočkách Slovenskej pošty svoje dôchodky. Stredisko preto apeluje na vládu aj na Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, aby sa týmto problémom zaoberali.



Občania starší ako 65 rokov, ktorí sa rozhodli z obavy o svoje zdravie riadiť všeobecným odporúčaním dodržiavať zákaz vychádzania a nezúčastnili sa na celoplošnom testovaní, si nemôžu vyzdvihnúť svoje dôchodky na pošte. Vyhláška ÚVZ ustanovuje výnimku len na cestu v nevyhnutnom rozsahu s cieľom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť. Cesta na poštu a návšteva miesta poskytujúceho poštové služby do tejto výnimky nepatria.



Stredisko kontaktovalo v tejto veci aj Slovenskú poštu, ktorá potvrdila, že návšteva jej pobočiek nespadá medzi výnimky. Pobočky pošty tak od všetkých návštevníkov vyžadujú, aby sa v súlade s príslušnou vyhláškou pri vstupe na poštu preukázali príslušným certifikátom dokladujúcim negatívny výsledok na prítomnosť ochorenia COVID-19. "Popri ochrane zdravia je dôležité, aby vláda SR prihliadala aj na riadne finančné zabezpečenie dôchodcov a dôchodkýň tak, aby mali prístup k dôchodkom, na ktoré majú zákonný nárok, a aby nedošlo zhoršeniu finančného postavenia tejto najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva a ich ohrozenia chudobou," uviedlo stredisko.



ÚVZ SR by mal preto podľa strediska bezpodmienečne vzniknutú situáciu riešiť s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pošty ako i zákonných nárokov dôchodcov.