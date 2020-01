Vlani vzrástli viaceré nemocenské dávky

Bratislava 24. januára (TASR) - Poistenci Sociálnej poisťovne vlani získali na rôznych druhoch nemocenských dávok viac ako v roku 2018. Kým v roku 2018 predstavovala priemerná výška materskej dávky 653,41 eura mesačne, vlani to bolo už 722,75 eura. Medziročne tak priemerná mesačná dávka materské stúpla takmer o 70 eur – presnejšie o 69,34 eura.



Výrazný rast, podľa údajov poisťovne, zaznamenala aj mesačná výška dávky nemocenské pri práceneschopných poistencoch, ktorí si medziročne polepšili v priemere o 29 eur. Kým v roku 2018 dosahovala nemocenská dávka 268,02 eura mesačne, vlani to bolo 296,94 eura.



O necelých desať eur medziročne vzrástla aj priemerná mesačná dávka ošetrovné – zo 102,72 eura v roku 2018 na 112,19 eura v roku 2019.



Vyrovnávacia dávka dosiahla v uplynulom roku priemernú výšku 104,87 eura mesačne, kým v roku 2018 to bolo 100,22 eura.