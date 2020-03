Vo februári tohto roka poberalo viac ľudí dávku v nezamestnanosti

Bratislava 19. marca (TASR) - Vo februári tohto roka vzrástol počet ľudí, ktorí poberali dávku v nezamestnanosti, a to medziročne o 4124 na 40.887 poberateľov. Vyplýva to z aktuálnych štatistík Sociálnej poisťovne (SP).



Počet poberateľov tejto dávky sa zvýšil aj medzimesačne, a to o 2769 poberateľov. Priemerná výška dávky v nezamestnanosti vlani podľa údajov SP dosiahla 437 eur, v roku 2018 bola 410 eur a v roku 2017 dosiahla úroveň 392 eur.



Každoročne sa pritom zvyšovali kumulatívne výdavky na túto dávku. Vlani dosiahli výdavky 214,1 milióna eur, pričom rok dozadu boli 1873,7 milióna eur.



Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, teda 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený obdobím účasti na poistení v nezamestnanosti. SP ju vypláca najviac pol roka.