Barometer Ifo: Vyhliadky na nemeckom trhu práce sa zhoršujú

Mníchov 28. novembra (TASR) - Vyhliadky na nemeckom trhu práce sa zhoršujú. Signalizuje to barometer zamestnanosti, ktorý každý mesiac zostavuje inštitút Ifo, a ktorý v novembri klesol na najnižšiu úroveň od vrcholu pandémie v polovici roka 2020. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Konkrétne, barometer zamestnanosti inštitútu Ifo sa v novembri 2024 znížil medzimesačne o 0,2 bodu na 93,4 bodu. Bol to už jeho šiesty pokles v rade.



"Čoraz viac firiem zastavuje nábor nových zamestnancov," povedal Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov v Ifo, podľa ktorého sa tiež častejšie diskutuje aj o znižovaní pracovných miest, pričom situácia je obzvlášť vážna vo výrobnom sektore.



"Priemysel sa snaží riešiť krízu kombináciou skrátených pracovných úväzkov a rušenia pracovných miest," povedal Wohlrabe s odkazom na prax skracovania pracovného času.



No zatiaľ čo donedávna to boli predovšetkým priemyselné spoločnosti, ktoré plánovali znížiť počet zamestnancov, Wohlrabe teraz zaznamenal podobný trend aj v maloobchode. A v sektore služieb, ktorý sa tešil dlhému obdobiu rastu pracovných miest, sa teraz očakáva ustálenie, pričom v stavebnom sektore je badať len malý pohyb.



Vo výrobných odvetviach zaznamenal Ifo známky ďalšieho rozšírenia skráteného pracovného času. Tým, že zamestnancom poskytnú menej pracovných hodín týždenne (a zodpovedajúcim spôsobom znížia mzdy), sa mnohé spoločnosti snažia vyhnúť prepúšťaniu.



V novembri plánovalo skrátiť pracovný čas 17,8 % opýtaných firiem oproti augustovým 14,3 %. V nasledujúcich troch mesiacoch to očakáva 28 % v porovnaní s 23 % v auguste. Tento nárast ukazuje jasný negatívny trend na trhu práce.



Ifo ale zdôraznil, že miera skracovania pracovného času zostáva nízka v porovnaní s prvou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2020, keď toto opatrenie uplatnilo 59 % priemyselných spoločností.