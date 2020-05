Z 13. platu vyplateného v tomto roku ľuďom sa stále platí poistné

Bratislava 26. mája (TASR) - Z 13. platu vyplateného tento rok stále musia zamestnávatelia platiť poistné na sociálne poistenie. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa (SP).



Trinásty plat, ktorý vyplatia zamestnávatelia v júni tohto roka zamestnancom, vstupuje do vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie. "Poistné na sociálne poistenie zaplatia z celého 13. platu do výšky maximálneho vymeriavacieho základu," priblížil hovorca SP Peter Višváder.



Úľava pri odvodoch na sociálne poistenie v prípade 13. platu bude až v júni 2021 podľa zákonom stanovených podmienok.