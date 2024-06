Sociálne zabezpečenie študentov doktorandského štúdia sa nezmení

Bratislava 27. júna (TASR) - Sociálne zabezpečenie študentiek a študentov v dennej forme doktorandského štúdia sa nezmení. Zmena by vyplývala z návrhu novely zákona o sociálnom poistení z dielne opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR Simony Petrík a Dávida Deja (obaja Progresívne Slovensko), ktorý zákonodarcovia vo štvrtok neposunuli do druhého čítania.



"Cieľom návrhu zákona je zlepšiť sociálne podmienky študentiek a študentov v dennej forme doktorandského štúdia tým, že tieto študentky a študenti budú nemocensky a dôchodkovo poistení, pokiaľ nevykonávajú inú zárobkovú činnosť," zdôraznili predkladatelia.



Napriek vedeckým a pedagogickým aktivitám sa mladým doktorandkám a doktorandom podľa parlamentných poslancov ich činnosť žiadnym spôsobom pozitívne neodrazí v starobe pri poberaní starobného dôchodku. Rovnako nemajú mladé doktorandky nárok na materské v prípade tehotenstva počas štúdia.



Formálne označenie doktorandov ako "študentov" by podľa predkladateľov novely zákona nemalo brániť ich spravodlivému postaveniu na účely sociálneho poistenia. Priznanie nároku na materské je podľa poslancov NR SR jedným z kľúčových sociálnych nástrojov podpory úmyslu najtalentovanejších študentiek a študentov venovať sa vede, ale zároveň neodkladať rodičovstvo.