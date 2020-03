Zamestnanosť v eurozóne aj v EÚ vo 4. štvrťroku vzrástla

Luxemburg 10. marca (TASR) - Zamestnanosť v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v posledných troch mesiacoch minulého roka vzrástla. Informoval o tom v utorok európsky štatistický úrad Eurostat.



Údaje z Eurostatu ukázali, že počet ľudí, ktorí mali prácu, sa za tri mesiace do konca decembra 2019 zvýšil medzikvartálne o 0,3 % v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ). To je mierne zrýchlenie oproti 3. štvrťroku 2019, keď zamestnanosť stúpla o 0,2 % v eurozóne a o 0,1 % v EÚ.



V medziročnom porovnaní sa zamestnanosť v regióne, ktorý zaviedol euro, v období október - december 2019 zvýšila o 1,1 % a v EÚ o 1 %. Tempo jej rastu zostalo v prípade eurozóny rovnaké a v EÚ sa zrýchlilo z 0,9 % vo 4. kvartáli 2018.



Za celý rok 2019 stúpla zamestnanosť v eurozóne o 1,2 % (po náraste o 1,5 % rok predtým) a v EÚ sa zvýšila o 1 % (o 1,3 % v roku 2018).



Spomedzi členských štátov EÚ, ktorých údaje za 4. štvrťrok mal Eurostat k dispozícii, sa medzikvartálne najvýraznejšie zvýšila zamestnanosť na Malte (1,6 %) a v Estónsku (o 1,3 %). Pokles zaznamenali v Poľsku (-0,4 %), Česku (-0,3 %) a Taliansku (-0,1 %). V Portugalsku zostala zamestnanosť stabilná.



Eurostat na základe sezónne upravených údajov odhaduje, že vo 4. štvrťroku 2019 bolo v EÚ zamestnaných 209,3 milióna ľudí, z toho 160,7 milióna v eurozóne. To sú pre oba bloky najvyššie úrovne zamestnanosti v histórii týchto údajov.



Štatistiky tiež ukázali, že počet zamestnaných osôb sa zvýšil v eurozóne o 12 miliónov a v EÚ o 15,1 milióna od najnižšej úrovne zamestnanosti po finančnej kríze, ktorú eurozóna dosiahla v 3. štvrťroku 2013 a Únia v 1. štvrťroku 2013.