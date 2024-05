Záujem o rekondičné pobyty pre seniorov po zvýšení príspevku stúpol

Vysoké Tatry 30. mája (TASR) - Záujem o rekondičné pobyty pre seniorov po minuloročnom zvýšení príspevku z 50 na 100 eur stúpol o takmer 100 percent. Na tlačovej konferencii vo Vysokých Tatrách to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas - SD). Zároveň potvrdil, že rezort v tomto roku zdvojnásobil celkový objem financií na tento účel zo 700.000 eur na 1,4 milióna eur. Cieľom rezortu je podľa Tomáša každoročne balík peňazí zvýšiť o 700.000 eur, aby sa príspevok dostal k vyššiemu počtu seniorov.



"Program funguje od roku 2011 a uchytil sa veľmi dobre. Musím skonštatovať, že tieto pobyty naozaj zlepšujú psychickú i fyzickú kondíciu seniorov a podporujú ich socializáciu. Zároveň majú aj zaujímavý ekonomický aspekt, pretože podporujeme kúpeľníctvo a cestovný ruch. Viac ako polovicu klientov v kúpeľoch totiž tvoria seniori. Mnohí z nich si však často tieto poukazy mýlia s klasickými kúpeľnými pobytmi, ktoré sú preplácané zo zdravotného poistenia," skonštatoval Tomáš.



Aktuálne je príspevok určený pre 14.000 seniorov, jednotlivé poukazy prerozdeľuje Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS), Konfederácia odborových zväzov SR a Odborový zväz potravinárov SR. "V našich hoteloch sme tento aj minulý rok prerozdelili 5000 poukazov, záujem bol veľký, do týždňa boli rozpredané. Niektorí z našich klientov si pobyt rezervujú aj pol roka v predstihu. Najčastejšie sú v mesiacoch jún, september a október a najväčší záujem je o hotely v Liptovskom Jáne a v Starej Ľubovni," zhodnotila marketingová a obchodná riaditeľka siete hotelov Sorea Beáta Töröková. Potvrdila, že záujem zo strany seniorov po zvýšení príspevku stúpol o približne 80 percent. Prostredníctvom KOZ majú seniori k dispozícii dohromady 12 rekreačných zariadení, kde si môžu poukaz uplatniť. Priemerná dĺžka pobytu je päť až šesť nocí a priemerná cena sa pohybuje na úrovni 300 eur.



Krajský predseda JDS v Košiciach Ján Butala upozornil, že ceny v tomto sektore služieb rástli, a tak si rekondičný pobyt mnohí seniori nemohli dovoliť. Po zvýšení príspevku na 100 eur sa však situácia zmenila. "Tieto pobyty majú pozitívny rozmer nielen relaxačný, ale aj po tej sociálnej stránke. Osamelí seniori tak môžu vycestovať a stretávajú sa so svojimi rovesníkmi. Význam to určite má," zhodnotil Butala a zdôraznil, že majú problém uspokojiť dopyt. Aktuálne spolupracujú s 18 zariadeniami, kde si môžu seniori poukaz uplatniť. Ocenil, že úroveň poskytovaných služieb v nich sa za uplynulé roky zvýšila.