Žiadateľom o príspevky Prvej pomoci už odišlo vyše 96 miliónov eur

Bratislava 25. mája (TASR) – Žiadateľom o príspevky „prvej pomoci“ už na účty odišlo vyše 96 miliónov eur. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) už odosielajú príspevky za apríl, robia tak okamžite po zaevidovaní výkazu. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Veronika Husárová v pondelok.



„O príspevky za apríl môžu zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) požiadať do 31. mája,“ uviedlo ministerstvo s tým, že tí, ktorí už o príspevok žiadali za mesiac marec a neprechádzajú do iného opatrenia, zasielajú úradom práce iba vyplnený výkaz za apríl.



„Zjednodušili sme našu pomoc tak, že dnes už nie je potrebné podpisovať druhýkrát dohody, ak niekto žiada opakovane o príspevok v rámci toho istého opatrenia ako v marci. Zašle nám iba vyplnený výkaz, ten skontrolujeme a hneď odosielame financie. Preto aj v štatistikách už vidíme, že máme viac odoslaných platieb ako podpísaných dohôd,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



Tí, ktorí o pomoc žiadajú prvýkrát, však musia poslať vyplnenú žiadosť aj výkaz, upozorňuje rezort. „To isté platí v prípade, ak záujemca v apríli žiada o inú pomoc ako v marci,“ dodalo ministerstvo.



Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dosahov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda SR 31. marca 2020. Ministerstvo následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie SZČO v čase pandémie ochorenia COVID-19. Záujemcovia nájdu všetky informácie na stránke www.pomahameludom.sk.