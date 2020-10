Zmeny pri gastrolístkoch sa môžu dotknúť polovice zamestnanancov

Bratislava 2. októbra (TASR) – Avizované zmeny pri gastrolístkoch sa môžu dotknúť 50 – 60 % zamestnancov v pracovnom pomere. Navrhovaná úprava sa totiž netýka tých s vlastným alebo zmluvným stravovacím zariadením. Konštatuje to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v doložke vplyvov k pripravovanej novele Zákonníka práce.





Rezort práce poukázal na analýzu, podľa ktorej v prípade sledovanej vzorky 3823 organizácii v podnikateľskej sfére malo z 564 136 zamestnancov takmer 90000 zabezpečené stravovanie formou vlastného stravovacieho zariadenia.



Zmluvné stravovacie zariadenie sa týka 134 650 zamestnancov. Stravovacie poukážky v papierovej podobe využíva viac ako 166 000 zamestnancov, v elektronickej forme vyše 167 000 pracovníkov. Poskytovanie finančného príspevku na stravu sa dotýka 7054 zamestnancov.







"Zo vzorky 564 136 zamestnancov teda formu stravovacie zariadenie využívalo 223 929, čo je cca 39,7 % zamestnancov. Stravovacie poukážky využívalo spolu 333 153, čo je 59 % zamestnancov. Pri porovnaní papierovej a elektronickej formy je podiel medzi nimi 49,86 % a 50,14 %, teda o 0,28 % sa používajú viac elektronické stravovacie poukážky," poznamenalo ministerstvo práce v materiáli.







Zo vzorky 150 218 zamestnancov organizácií v nepodnikateľskej sfére zasa formu stravovacie zariadenie využívalo takmer 66 000 zamestnancov, teda približne 43,91 % zamestnancov. Stravovacie poukážky využívalo spolu 82 088 zamestnancov, čo je asi 54,64 % zamestnancov. Pri porovnaní papierovej a elektronickej formy je podiel medzi nimi 88,36 % a 11,64 %.







Podľa rezortu práce sa tak na základe toho dá odhadnúť, že navrhovaná právna úprava by sa mohla týkať 50 % až 60 % zamestnancov v pracovnom pomere. Z hľadiska úspor zároveň podľa materiálu nie je možné odhadnúť, aký podiel zamestnancov sa z rôznych dôvodov rozhodne pre finančný príspevok.







V doložke vplyvov sa ďalej uvádza, že v prípade elektronickej formy stravovacích poukážok je priebežná administratívna náročnosť na úrovni spracovania finančného príspevku. Ak si všetci zamestnanci vyberú finančný príspevok, zamestnávateľ podľa rezortu práce ušetrí náklady na manipulácii s gastrolístkami a vplyv by bol prevažne pozitívny. V prípade, ak si finančný príspevok vyberie len časť zamestnancov, časť nákladov sa zachová, zamestnávateľ tak bude musieť plniť povinnosti v dvoch režimoch.







Ministerstvo práce už predložilo na pripomienkovanie rozsiahlu novelu Zákonníka práce, ktorá rieši gastrolístky, výkon práce z domácnosti i dočasné prideľovanie zamestnancov. Rezort práce po novom navrhuje, aby mal zamestnanec možnosť vybrať si medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie podľa toho, ako mu to vyhovuje, nie podľa toho, akú formu určil zamestnávateľ.