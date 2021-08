Zrážku zo mzdy za jedlo bude môcť zamestnávateľ vykonať aj vopred

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Bratislava 1. augusta (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR navrhlo, aby zamestnávateľ mohol vykonať jednostrannú zrážku zo mzdy aj pri nevyúčtovanom preddavku na zabezpečenie stravovania, alebo na poskytnutý finančný príspevok na stravovanie. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú rezort tento týždeň predložil na pripomienkovanie. Novela sa zaoberá aj mnohými ďalšími úpravami, ide však aj o transpozíciu európskej smernice." argumentuje rezort v materiáli. Príspevok alebo stravovacia poukážka na jedlo sa zamestnancovi poskytuje vopred, firmám však vzniká problém, ak sa medzičasom pracovný pomer so zamestnancom skončil. Firma nemôže bez súhlasu zamestnanca vykonať zrážku zo mzdy, čo tento bod novely vyrieši.Legislatíva takisto upraví zamestnanecké práva osôb, ktoré sa vracajú do zamestnania napríklad po materskej dovolenke. Do zákona sa navrhuje doplniť aj ochrana osôb s opatrovateľskými povinnosťami.Novela takisto prinesie zmenu v názvosloví pri starostlivosti o dieťa – rodičovská dovolenka pre muža sa zmení na otcovskú dovolenku. Rezort v materiáli píše, že v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ako matke v prípade, že sa stará o dieťa. Stačí preto spresniť názov.Pri otcovskej dovolenke policajtov rezort spresnil, že budú mať nárok čerpať 14 po sebe idúcich kalendárnych dní na účely starostlivosti pri narodení dieťaťa, pričom im bude patriť aj služobný plat. Pri policajtoch novela upraví aj opatrovateľskú dovolenku, poskytne sa ako neplatené služobné voľno najviac na obdobie piatich dní za rok.V materiáli tiež rezort navrhuje zaviesť možnosť vyslovene požiadať o pružný pracovný čas či prácu z domu, a to v nadväznosti na európske práva rodičov.Pre transpozíciu európskej smernice sa v novele upravia aj minimálne práva pracovníkov v Európskej únii a zvýšiť by sa mala aj transparentnosť a predvídateľnosť práce hlavne v oblasti pracovno-právnych vzťahov, kde je organizácia práce úplne či prevažne nepredvídateľná.Pripomienkovanie k návrhu bude trvať do 18. augusta. Účinnosť novely navrhuje rezort od 1. augusta 2022.