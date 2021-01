Občianske organizácie kritizujú rozdeľovanie dotácií rezortu práce

Bratislava 22. januára (TASR) – Platforma Hlas občianskych organizácií kritizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre rozdeľovanie dotácií na podporu rodovej rovnosti, podľa nej rezort rozdeľuje občiansky sektor. V piatkovom vyhlásení to uviedli predstavitelia platformy.



Na základe vyžiadaných hodnotiacich hárkov k udeľovaniu dotácií platforma konštatuje, že v roku 2020 ministerstvo prerozdelilo peniaze iba trom organizáciám z 15.



„Ukázal sa významný rozpor medzi bodovým ohodnotením jednotlivých uchádzačov o podporu a výsledným prerozdelením dotácií. Organizácie, ktoré sa venujú oblasti rodovej rovnosti, podporené neboli napriek vysokému hodnoteniu odborných hodnotiteľov," komentuje platforma.



Združenie občianskych organizácií zastupuje široké spektrum organizácií, medzi jej členov patria ako organizácie, ktoré sa venujú rodovej rovnosti, tak aj organizácie vyznávajúce kresťanské hodnoty. „S obavami preto vnímame, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak vo svojej obhajobe rozdeľuje občiansky sektor a tému, ktorá si vyžaduje odborný prístup," dodáva platforma.



Ministerstvo podľa nej o dotáciách rozhodlo netransparentne a ignorovalo odborné hodnotenia. „Konanie a obhajoba ministerstva práce takýmto spôsobom polarizuje a rozdeľuje občiansky sektor. Ten svojimi aktivitami dopĺňa činnosti štátu tam, kde sám na to nestačí," komentovala platforma s tým, že zo strany ministra by uvítala zrozumiteľné a prehľadné procesy a jasnú komunikáciu.



„Nechceme byť svedkami maďarského alebo poľského scenára, keď sa aj na pozadí pandémie potichu okliešťuje priestor pre občianske organizácie," uzavrela platforma.



Samotný rezort práce sa tento týždeň vyjadril, že odmieta tolerovať roky prehliadané a očividné konflikty záujmov pri prideľovaní dotácií. Komisia počas posudzovania žiadostí o poskytnutie dotácie totiž zistila, že v rokoch 2013 – 2020 boli niektoré organizácie uprednostňované. Išlo napríklad o záujmové združenie Aspekt, Alianciu žien či organizáciu Možnosť voľby.