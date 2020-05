Mimovládne organizácie dostali tri milióny eur na projekty

Bratislava 29. mája (TASR) – V druhom kole výziev program Active Citizens Fund (ACF) podporil 61 projektov mimovládnych organizácií v celkovej výške 3 032 745 eur. TASR o tom informovala Martina Ragalová z Nadácie Ekopolis.



"Vďaka programu Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021, tak môžu odštartovať ďalšie projekty po celom Slovensku, ktoré pomôžu lepšej správe vecí verejných, ochrane ľudských práv i zlepšeniu postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti," uviedla Ragalová.



Dodala, že druhá výzva opäť pre záujemcov ponúkla päť oblastí, v ktorých mohli žiadať financie na svoju podporu. Išlo o témy občianska participácia, obhajoba verejných záujmov, ľudské práva, zraniteľné skupiny a rozvoj organizácií občianskej spoločnosti.



V téme občianskej participácie podporili šesť projektov v celkovej výške 414 057 eur. Medzi podporené organizácie patrí Nadácia Rafael s projektom zapojenia verejnosti do prípravy Koncepcie pomoci ľuďom s autizmom, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica s projektom Zelená škola, nezisková organizácia Tabačka Kulturfabrik, občianske združenie Tichá voda s projektom na budovanie siete aktívnych občanov a organizácia Mládež ulice.



V téme obhajoby verejných záujmov podporili sedem projektov v celkovej výške 608 305 eur. Podporu získala napríklad organizácia Cyklokoalícia s projektom, ktorý sa týka advokačných aktivít udržateľnej mobility, organizácia IPčko s projektom legislatívneho ukotvenia liniek dôvery, Transparency International Slovensko s projektom Komu tečú naše peniaze? či Via Iuris a projekt Piliere právneho štátu.



Téma ľudské práva má podľa Ragalovej prioritu zlepšiť na Slovensku vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv. Program v nej podporil 11 projektov v celkovej výške 765.708 eur. Medzi podporené projekty patrí napríklad Vzdelávanie učiteľov kritického myslenia v regiónoch z dielne Slovenskej debatnej asociácie, občianske združenie Dúha na východe či Centrum komunitného organizovania s projektom Školy za demokraciu.



Ragalová ďalej informovala, že v téme zraniteľných skupín bolo na podporu vybratých 25 malých projektov v celkovej výške 341.325 eur a štyri základné projekty v celkovej výške 253.350 eur.



"Medzi úspešné malé projekty sa zaradili napríklad Detstvo deťom Dobšiná s projektom centra podpory včasnej intervencie, Oheň nádeje s projektom Cesta von z geta, nezisková organizácia Centrum dobrovoľníctva alebo občianske združenie pre podporu výchovy a kultúry – ROMA s projektom na lepší život rómskej ženy," spresnila Ragalová s tým, že ďalšie podporené projekty sú napríklad Cesta do života z dielne spoločnosti Úsmev ako dar alebo združenia STORM a projekt 3P – práca, pomoc, podpora.



Program podporuje aj rozvoj organizácií občianskej spoločnosti. Spolu bolo podporených osem projektov v celkovej sume 650 000 eur a patria medzi ne WWF Slovensko s projektom Zelená pre biznis, Centrum inkluzívneho vzdelávania či občianske združenie Karpatský rozvojový inštitút s projektom Silný hlas občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík v čase KLImatickej KRÍzy – KLIKRI.