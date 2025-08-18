< sekcia Ekonomika
Sociálni partneri chcú dosiahnuť vyššiu minimálnu mzdu ako automat
Rovnako stále nepoznajú ďalšie návrhy konsolidačných opatrení, preto sa obávajú, že z ich spolutvorby budú opäť vynechaní.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov chcú dosiahnuť vyššiu sumu minimálnej mzdy ako stanovuje automat. Uviedli to prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová a viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Roman Karlubík po pondelkovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR). Rovnako stále nepoznajú ďalšie návrhy konsolidačných opatrení, preto sa obávajú, že z ich spolutvorby budú opäť vynechaní.
„Tento rok to dopadlo tak, že sme sa nedohodli na inej sume, ako garantuje samotný automat, ktorý je zakotvený v zákone o minimálnej mzde a naša ambícia je určite dosiahnuť ešte vyššie číslo minimálnej mzdy, ako garantuje samotný automat,“ upresnila Uhlerová.
Karlubík priblížil, že zvýšenie minimálnej mzdy na budúci rok na hodnotu 915 eur predstavuje medziročný rast o vyše 12 %. Zásadným spôsobom to ovplyvní nie len veľké podniky, ale aj malé a stredné podniky a úroveň zamestnanosti v nich. Slovensko patrí podľa Uhlerovej medzi krajiny, kde zamestnanci najviac pracujú v neštandardných časoch, ako napríklad v noci či cez víkend, preto by mali byť príplatky alebo mzdové zvýhodnenia za tieto odpracované hodiny čo najvyššie. Práca v noci má totiž aj negatívny vplyv na fyzické a psychické zdravie zamestnancov.
Ďalšou témou na rokovaní tripartity bola aj konsolidácia, pričom všetci zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov vyjadrili obavy z toho, že sa zopakuje minuloročný scenár, keď všetky konsolidačné opatrenia boli sociálnym partnerom predstavené bez predchádzajúceho dialógu s nimi. „Na tripartite nám bolo len povedané, že opatrenia budú na príjmovej aj výdavkovej časti, čiže také všeobecné konštatovanie, nejaké konkrétne kontúry konkrétnych opatrení sme sa dnes nedozvedeli. Možno budú predstavené v druhej polovici septembra, kedy by o nich mala rokovať aj vláda, čo z nášho pohľadu je dosť neskoro, pretože sa asi dostaneme opäť do situácie, že budeme len komentovať už navrhnuté opatrenia, ale nebudeme súčasťou ich tvorby,“ uzavrela Uhlerová.
