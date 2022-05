Sociálni partneri kritizovali legislatívny proces zo strany vlády

Bratislava 23. mája (TASR) – Je neakceptovateľné, aby sa opatrenia takého rozsahu ako protiinflačná pomoc realizovali v skrátenom konaní bez verejnej alebo odbornej diskusie. Vyhlásili to v pondelok po zasadnutí tripartity zástupcovia zamestnancov aj zamestnávateľov. Tvrdia, že vláda ich obchádza pri zásadných opatreniach. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) skonštatoval, že akékoľvek body, o ktorých budú chcieť hovoriť, na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR zaradí.



Monika Uhlerová z Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR skonštatovala, že odborári aj zamestnávatelia kritizujú, ako sa realizuje legislatívny proces za ostatné dva roky pri zásadných zákonoch z prostredia vlády alebo poslaneckých iniciatív. Narážala pritom aj na opatrenia na zmiernenie dosahov inflácie. Z pohľadu sociálnych partnerov je neakceptovateľné, aby sa opatrenia takéhoto rozsahu realizovali v skrátenom legislatívnom konaní bez odbornej a verejnej diskusie. "Apelujeme na to, aby nás vláda neobchádzala," vyhlásila Uhlerová.



Stotožňujú sa s tým aj zamestnávatelia. Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR podotkol, že súčasní predstavitelia koalície kritizovali podobné legislatívne postupy v minulosti. "Situácia je horšia ako vtedy, pretože vtedy to boli poslanecké návrhy, teraz sú to vládne návrhy," upozornil.



Zamestnávateľov vyrušujú aj konflikty v rámci koalície. Vláda podľa Machunku vojnou na Ukrajine zastrešuje to, že nie je čas na štandardný legislatívny proces. "Nuž, vojna je na Ukrajine, nie na Slovensku a ten štandardný legislatívny proces k takto zásadným a ekonomickým dosahom na štátny rozpočet aj do budúcna rozhodne by chýbať nemal," zdôraznil. V krízových situáciách sa podľa neho naplno prejavuje "nezrelosť a absencia skúseností" jednotlivých členov vlády a poslancov.



Na rokovaní HSR sa v pondelok zúčastnil aj premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý podľa Uhlerovej vyjadril záujem v najbližších dňoch rokovať so sociálnymi partnermi aj o protiinflačných opatreniach. Tí to privítali, ale obávajú sa, či už nie je neskoro, keďže návrh zákona už je v parlamente a poslanci by mali v utorok (24. 5.) rozhodnúť, či ho posunú do druhého čítania. Ak by vláda začala s legislatívnym procesom koncom minulého roka, podľa Uhlerovej by mohol návrh absorbovať aj pripomienky odbornej verejnosti.



Krajniak na kritiku legislatívneho procesu reagoval s tým, že je pripravený kedykoľvek rokovať so sociálnymi partnermi na akúkoľvek tému a ak požiadajú o zaradenie akéhokoľvek bodu na zasadnutie HSR, urobí tak. "Každý člen vlády predkladá návrhy zo svojho rezortu do legislatívneho procesu podľa vlastného uváženia a ja ako jeden z členov vlády nie som nadriadený svojich kolegov vo vláde," podotkol minister práce.



Tripartita diskutovala aj o otcovskej dovolenke, ktorá by mala byť vo štvrtok (26. 5.) na rokovaní vlády. Otec by ju mohol čerpať v šiestich týždňoch po narodení dieťaťa 14 dní súbežne. Krajniak informoval tiež sociálnych partnerov, že v zákone lex Ukrajina 3 sa posúva lehota na žiadosti o príspevok na skrátenú prácu.



Sociálni partneri diskutovali aj o zákone o posudzovaní zahraničných investícií. Predstavitelia zamestnávateľov sa dohodli s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS), že zákon stiahne z rokovania tripartity a uskutoční sa ešte jedno rozporové konanie na štatutárnej úrovni. "Ten zákon, ktorý máme my dnes na stole, je postavený tak, že štát môže investíciu zakázať a už nepovie, čo sa má diať ďalej," poznamenal Andrej Lasz z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD).



Tripartita hovorila aj o vývoji cenovej úrovne potravín na Slovensku. "Čaká nás určite obdobie, keď slovenskí potravinári určite budú zdražovať," skonštatoval predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho. Rozprávali sa aj o opatreniach na stabilizovanie cien a slovenského agropotravinárskeho sektora.