Tomáš: Sociálni partneri majú výhrady k rozpočtu, nechcú provizórium

Bratislava 11. decembra (TASR) - S návrhom rozpočtu na budúci rok na pondelkovom rokovaní tripartity s pripomienkami súhlasili Konfederácia odborových zväzov (KOZ), Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ako aj Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Ostatní prítomní sociálni partneri s návrhom nesúhlasili, a to najmä preto, že nemali dostatok času na jeho prerokovanie a prekonzultovanie. Po rokovaní tripartity to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Časový tlak na prijímanie rozpočtu však podľa neho nebol spôsobený súčasnou vládou, ale ešte tou predchádzajúcou, ktorá rozhodla o neskorom konaní predčasných volieb. "Druhý dôležitý záver je, a na tom sa zhodli všetci sociálni partneri, že je lepšie prijať štátny rozpočet, ako vystaviť Slovensko na budúci rok rozpočtovému provizóriu," podčiarkol Tomáš.



Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v tejto súvislosti zdôraznil, že sociálni partneri boli spolu s ním prví, ktorí dostali k dispozícii finálny návrh rozpočtu. Takisto zdôraznil potrebu schváliť rozpočet do konca roka a vyhnúť sa tak provizóriu. "Nie sú s tým absolútne žiadne skúsenosti a mohlo by to znamenať dosť podstatné problémy, ktorým sa chceme vyhnúť. Aj preto som hneď na začiatku avizoval, že sa chceme vyhnúť rozpočtovému provizóriu," pripomenul.



Aby začal verejný dlh v budúcnosti klesať, bude podľa Kamenického potrebné v ďalších rokoch volebného obdobia pristúpiť ku konsolidácii na úrovni 1 % hrubého domáceho produktu (HDP). "Dlh nám bude stúpať až v podstate do konca volebného obdobia, kedy by sa to malo otočiť a mal by potom začať postupne klesať. Toto sú dôsledky rozvrátených verejných financií, ktoré nám tu nechala bývalá koalícia," dodal minister financií.