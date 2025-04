Sociálni partneri podporujú pri amerických clách celoeurópske riešenia

Bratislava 10. apríla (TASR) - Tripartita podporuje pri amerických clách riešenia na celoeurópskej úrovni. Európska únia by mala zároveň podporiť sektorovú pomoc. Uviedol to vo štvrtok minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) po mimoriadnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR, ktoré rokovalo o dosahoch rozhodnutia USA zaviesť plošné clá. SR podľa Tomáša ponúka pri riešení dôsledkov situácie kurzarbeit a tzv. šrotovné.



„Tripartita uprednostňuje riešenia na úrovni Európskej únie (EÚ). Absolútne podporujeme ďalšie rokovania medzi Európskou úniou a USA a absolútne podporujeme aj eurokomisára slovenského pôvodu Maroša Šefčoviča,“ priblížil Tomáš.



Ďalšia vec, na ktorej sa podľa Tomáša tripartita zhodla, je, že EÚ by mala poskytnúť tzv. sektorovú pomoc. „Po ďalšie, EÚ by mala diverzifikovať svoj obchod. Po tretie, dereguláciou by jednoducho mal byť posilnený vnútorný trh Európskej únie, aby sa pomohlo ekonomikám členských štátov,“ podčiarkol.



„Hovorili sme aj o pomoci na národnej úrovni. Tu musím povedať, že prichádza do úvahy možnosť využitia schémy kurzarbeit. A v hre je aj šrotovné,“ dodal Tomáš.



„Všetci sme sa jednotne zhodli na tom, že podporujeme jednotný európsky postup. Nie sú možné samostatné riešenia na národnej úrovni. Zároveň podporujeme vyhľadávanie nových možností, nových trhov pre dotknutý segment alebo dotknuté produkty, ktoré sú dotknuté clami,“ doplnila prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová. EÚ sa podľa nej bude musieť zamyslieť nad možným tlmením svojich ambicióznych cieľov v oblasti environmentálnych opatrení.



Ak podľa slov prezidenta Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Alexeja Beljajeva vypadne 20.000 áut z vývozu do USA, tak pôjde o výpadok v exporte a príjmoch štátneho rozpočtu za 1,1 miliardy eur. „Ak to zoberieme komplexne spolu s daňami zamestnancov a všetkých ostatných, očakáva sa dosah zhruba 100 miliónov eur. Ak by tieto clá trvali dlhodobo, tak by bolo ohrozených 9000 až 15.000 pracovných miest na Slovensku priamo v automobilovom priemysle,“ spresnil Beljajev.



Pre nasledujúce obdobie je podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislava Machunku kľúčové, aby Európa zvýšila svoje konkurencieschopnosť. „Dlhodobo zaostáva za ďalšími trhmi, ktoré medzi sebou budú nevyhnutne viac kooperovať, či už ide o ázijský trh, alebo trh Južnej Ameriky, ktorý sa nám otvorí, ak sa dotiahne do konca dohoda s Mercosurom,“ doplnil Machunka.



Slovensko je podľa neho na tom ešte horšie ako celá Európa. „Máme zásadné problémy jednak s cenami energií, ktoré sú troj- až štvornásobne vyššie ako napríklad v USA. Máme vysokú regulačnú záťaž. Nepridáva nám ani legislatíva, ktorá sa týka vysokých environmentálnych nákladov. Slovensko v tomto smere má ešte oproti krajinám EÚ oveľa vyššie daňovo-odvodové zaťaženie,“ dodal prezident AZZZ.