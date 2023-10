Sociálni partneri súhlasia s konsolidáciou, nezhodujú sa v opatreniach

Bratislava 9. októbra (TASR) - Všetci sociálni partneri, ktorí sa zúčastnili pondelkového rokovania tripartity, nesúhlasia s návrhom vyrovnaného rozpočtu a rovnako ako ministerstvo financií apelujú na jeho neschválenie. Zhodujú sa na potrebe postupného ozdravenia verejných financií, majú však rôzne pohľady na to, aké opatrenia sú na to vhodné. Od novej vlády, ktorá vznikne po nedávnych parlamentných voľbách, očakávajú diskusiu o realistickom návrhu rozpočtu.



Vyrovnaný rozpočet je nereálny a nerealizovateľný, podčiarkla po rokovaní tripartity prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Monika Uhlerová. "My ako zástupcovia odborov, ale aj zástupcovia zamestnávateľov sme tento rozpočet nepodporili a takisto ako predkladateľ, tak aj sociálni partneri neodporúčame takto zostavený rozpočet schváliť," zdôraznila.



Odbory si podľa nej plne uvedomujú nevyhnutnosť konsolidácie verejných financií. "Sme však zástancom postupnej konsolidácie, ktorá nebude mať silný negatívny dopad práve na tie najslabšie sociálne skupiny, na nízkopríjmové skupiny, na zamestnancov verejného sektora," priblížila Uhlerová. Opatrenia by sa tak podľa nej nemali prijímať len na výdavkovej strane rozpočtu, ale ešte viac na príjmovej - efektívnym výberom daní, premyslením nového daňového mixu a zdaňovaním tam, kde peniaze sú.



Predložený vyrovnaný rozpočet označil prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Miroslav Kiraľvarga za "povinnú jazdu". Zároveň však pripomenul vládou minulý týždeň predstavený návrh množstva opatrení na konsolidáciu verejných financií. "Je tam pekne ukázané, ako sa dajú nájsť zdroje na to, aby sme ušetrili 10 miliárd eur v priebehu troch rokov. Samozrejme, je to na novej vláde, aby si nový premiér so svojou vládou vybral z tej knihy a našiel ten najvhodnejší spôsob na šetrenie," konštatoval.



V tejto súvislosti upozornil na potrebnú opatrnosť pri prípadnom zvyšovaní daní. "História nám vraví, že zvýšenie príjmov vo forme zvyšovania daňového zaťaženia alebo pridania nejakých ďalších oblastí daní a odvodov nie vždy prinieslo zlepšenie verejných financií. Preto sme dnes poukázali na to, že oblasť zrušenia niektorých úľav pre priemysel a pre podnikateľov, oblasť zavedenia niektorých nových odvodov a daní alebo zvyšovania daní je dvojsečná zbraň," doplnil Kiraľvarga.



Zostavenie balíka možných konsolidačných opatrení ocenil aj viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Rastislav Machunka. Rovnako však má výhrady k niektorým z nich. "My sme jasne presvedčení a ekonomická teória nám dáva za pravdu, že v prvom rade treba ísť na výdavky štátneho rozpočtu. Na tie, ktoré sme dlhodobo kritizovali, ktoré jednak neboli historicky rozpočtovo kryté v sociálnej oblasti a jednak boli plošné," zdôraznil.



Spolu s ostatnými sociálnymi partnermi tiež požadujú, aby s nimi nová vláda diskutovala o budúcom návrhu realistického rozpočtu. Čakajú, že bude predložený na rokovanie tripartity aj s detailným rozpisom pre jednotlivé rozpočtové kapitoly, ktorý zatiaľ v návrhu chýba. "Máme skúsenosti s tými politickými stranami, ktoré dnes eventuálne môžu ustanoviť vládu, že s nami komunikovali, takže veríme, že v tom budú pokračovať aj naďalej a dospejeme k nejakému rozumnému kompromisu tak, aby sme dokázali stabilizovať verejné financie a fungovať ďalej," doplnil Machunka.