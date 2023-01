Sociálni pracovníci majú mať viac času na špecializované vzdelávanie

Bratislava 19. januára (TASR) – Prechodné obdobie, počas ktorého sociálny pracovník v špecializovanom odbore sociálnej práce nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu, by sa mohlo predĺžiť do 31. decembra 2024. Navrhuje to poslankyňa zo strany Za ľudí Jana Žitňanská v návrhu novely zákona o sociálnej práci.



Podľa Žitňanskej vychádza predĺženie prechodného obdobia z potreby praxe. V dôvodovej správe uviedla, že by sociálni pracovníci podľa účinného znenia nemali dostatok času na absolvovanie špecializovaného vzdelávania. "Ponechanie prechodného obdobia iba do konca roka 2023 by tak spôsobilo odlev sociálnych pracovníkov, ktorých je v praxi už teraz nedostatok," približuje dôvodová správa. Účinnosť navrhuje od 1. júla 2023.