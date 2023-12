Sociálni pracovníci môžu získať viac času na špeciálne dovzdelávanie

Bratislava 6. decembra (TASR) - Ak majú sociálni pracovníci objektívne dôvody, prečo nemohli absolvovať špecializačný vzdelávací program nutný na splnenie kvalifikačných predpokladov do 31. decembra tohto roka, môže sa im predĺžiť čas na dovzdelávanie. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda. Dopĺňa sa ním nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnej práci. Návrh predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Špecializačný vzdelávací program trvá najmenej 12 a najviac 18 mesiacov. "Podľa súčasnej právnej úpravy sociálny pracovník vykonávajúci sociálnu prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce, ktorý nespĺňa podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu, je považovaný za sociálneho pracovníka spĺňajúceho uvedenú podmienku, a to do 31. decembra 2023," priblížil rezort práce s tým, že túto podmienku nebolo možné u všetkých pracovníkov splniť z objektívnych dôvodov.



Ak by účastník preukázal, že má objektívne dôvody, prečo sa na špecializačnom vzdelávacom programe nemohol zúčastniť, obdobie sa mu nezapočíta do celkovej doby trvania programu. Ide o dôvody ako dlhodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie, materská, otcovská alebo rodičovská dovolenka, dočasná pracovná neschopnosť pre chorobu či úraz. Začiatok a koniec obdobia má preukázať vzdelávacej inštitúcii, ktorá program uskutočňuje, a to do 31. januára budúceho roka.