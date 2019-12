Sociálnu poisťovňu čaká náročný prelom rokov

Bratislava 8. decembra (TASR) - Kým výpočet vianočných príspevkov, valorizácia dôchodkov, prepočet exekúcií a prepočet dôchodkov pracujúcim dôchodcom patria medzi každoročné rutinné záležitosti Sociálnej poisťovne, tohtoročný prelom rokov je rozšírený o aktuálne zvýšenie minimálnych dôchodkov, výpočty súvisiace s dôchodkovým stropom a tzv. československé dôchodky.



Okrem toho musí Sociálna poisťovňa od nového roka zariadiť aj ďalšie zmeny, a to v priznávaní a výpočte jednotlivých dávok (napr. nemocenské, materské, ošetrovné, jednotlivé typy úrazových dávok a pod.). V januári poisťovňa bude pracovať aj na generovaní oznámení nových výšok poistného od 1. januára 2020 pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby.



"Oproti minulosti sú dvojnásobne vyššie vianočné príspevky, ktoré by malo tento mesiac dostať viac ako 1.300.000 dôchodcov. Následná valorizácia dôchodkov od 1. januára 2020 sa dotkne približne 1.700.000 všetkých typov dôchodkových dávok a exekučné zrážky treba nanovo po valorizácii prepočítať zhruba 35.000 poberateľom dôchodkov. Exekvovaným dôchodcom sa tak môže od nového roka po zvýšení dôchodku zvýšiť aj exekučná zrážka z neho," uviedol pre TASR hovorca poisťovne Peter Višváder. To podľa neho vytvára značný tlak nielen na pracovníkov poisťovne, ale aj na informačné systémy.



Podľa neho súbežne s tým bude Sociálna poisťovňa prepočítavať do konca marca 2020 odhadom viac ako 250.000 dôchodkov tzv. pracujúcim dôchodcom, teda tým, ktorí boli dôchodkovo poistení a teda pracovali počas roku 2019. Okrem toho bude musieť zariadiť prepočet minimálnych dôchodkov. A napokon Sociálnu poisťovňu v novom roku čaká aj prepočet ďalších zhruba 2130 dôchodkov tým poberateľom, ktorí v minulosti získali obdobie poistenia v bývalom spoločnom československom štáte.