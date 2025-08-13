< sekcia Ekonomika
Sociálny dialóg v Arriva Liorbus pokračuje, rokovanie bude v septembri
Stretnutie sa uskutočnilo dva týždne po tom, ako ZO OZ KOVO Orava-Liptov vyhlásila štrajkovú pohotovosť v spoločnosti Arriva Liorbus.
Autor TASR
Ružomberok 13. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku a predseda predstavenstva Arriva Liorbus Michal Horák sa spoločne s ďalšími predstaviteľmi spoločnosti v stredu stretol s novozvoleným výborom Základnej organizácie (ZO) Odborového zväzu (OZ) KOVO Orava-Liptov, aby pokračovali v sociálnom dialógu. TASR o tom informoval hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.
Stretnutie sa uskutočnilo dva týždne po tom, ako ZO OZ KOVO Orava-Liptov vyhlásila štrajkovú pohotovosť v spoločnosti Arriva Liorbus. Podľa Anity Fákovej z odboru komunikácie s verejnosťou a médiami OZ KOVO zamestnávateľ zámerne obišiel väčšinovú základnú organizáciu, aby nakoniec podpísal novú, na päť rokov platnú kolektívnu zmluvu s menšinovými, nedávno vzniknutými odbormi - Modernými odbormi AIOS so sídlom v Bratislave. Upozornila, že sa tak stalo so spätnou účinnosťou a v čase konania rozhodcu o určení väčšej, teda reprezentatívnej odborovej organizácie, oprávnenej v danom podniku kolektívne vyjednávať.
„Vedenie spoločnosti Arriva súhlasí s princípom, ktorý presadzuje aj OZ KOVO, že sociálny dialóg musí viesť ku kompromisu akceptovateľnému pre obe strany. Som veľmi rád, že sme sa stretli pri rokovacom stole a sociálny dialóg bude konštruktívne pokračovať,“ povedal po rokovaní Michal Horák.
Podľa hovorcu Petra Stacha spoločnosť Arriva Liorbus vyplatila od 1. januára do 31. júla tohto roka benefity zamestnancom vo výške 82.000 eur. Zároveň so zvýšením miezd im spoločnosť v máji 2025 vyplatila aj mimoriadne odmeny vo výške 75.000 eur a investovala do zlepšenia pracovného prostredia vodičov. „Platná kolektívna zmluva je výsledkom náročných rokovaní zamestnávateľa so zástupcami obidvoch odborových organizácií pôsobiacich v spoločnosti Arriva Liorbus pred sprostredkovateľom. Počas rokovaní postupovali obidve odborové organizácie zastúpené v podniku v zhode a výslednú podobu kolektívnej zmluvy v hlasovaní schválili aj členovia ZO OZ KOVO Orava-Liptov,“ dodal Stach.
Na stredajšom rokovaní generálny riaditeľ odborárom zároveň navrhol pravidelné stretnutia, na ktorých by sa riešili ich pripomienky a návrhy súvisiace s ďalším zlepšovaním pracovných podmienok zamestnancov, ako aj so zvyšovaním spoľahlivosti, bezpečnosti a komfortu verejnej autobusovej dopravy pre cestujúcich v regióne Oravy a Liptova. Ďalšie rokovanie sa uskutoční 18. septembra v Bratislave.
