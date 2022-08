Sociálny podnik Tradície Kysúc ako jediný spracúva ovčie mlieko

Oščadnica 18. augusta (TASR) – Sociálny podnik Tradície Kysúc je jediným slovenským sociálnym podnikom, ktorý sa zaoberá výkupom a spracovaním ovčieho mlieka. Jeho prevádzku s desiatimi zamestnancami otvorili vo štvrtok v areáli roľníckeho družstva (RD) v kysuckej Oščadnici.



Podľa manažérky Regionálneho centra sociálnej ekonomiky Žilina Ľubice Lövingerovej je v registri Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 sociálnych podnikov. "Z nich sa iba 24 zaoberá činnosťami, ktoré sú spojené s odvetvím poľnohospodárstva. Podnik Tradície Kysúc sa jediný zaoberá výkupom a spracovaním ovčieho mlieka, čím chce prispieť k rozvoju a podpore tradičného ovčiarstva. Jedným z prvoradých cieľov je integrácia znevýhodnených osôb z regiónu, ktoré tu nachádzajú pracovné uplatnenie," povedala Lövingerová.



Ekonómka a koordinátorka sociálneho podniku Tradície Kysúc Eva Budošová doplnila, že na jeho vytvorenie získali nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu v celkovej výške 350.000 eur. "Prvotným produktom je ovčí syr. Z neho sa vyrába bryndza, ovčí syr na grilovanie, ovčí syr ochutený, ricotta a dlhozrejúce syry. Ako vedľajší produkt pri výrobe syra je žinčica a vyrábame len ovčie korbáčiky. To znamená, že v tejto prevádzke sa nespracováva ani sa zatiaľ neplánuje spracovávať kravské mlieko," konkretizovala Budošová.



Vybudovať priestory pomohlo sociálnemu podniku RD Veľká Rača. Podľa predsedu družstva Jozefa Moskala chovajú zhruba 2000 oviec. "Robíme to klasicky. Košiarujeme a dojíme tak, ako to robili starí ľudia. Niečo ručne, niečo strojovo. Väčšinu produkcie mlieka sme predávali, časť sme spracovávali a predávali v malom množstve. Lenže situácia nás donútila, aby sme spracovali všetko mlieko. Vybudovanie prevádzky je prínosom pre družstvo, lebo ľudí máme tu, nemusíme mlieko prevážať a spracujeme všetko doma," dodal predseda.