Sociálny podnik v Nedožeroch-Brezanoch zamestnáva 16 ľudí

Nedožery-Brezany 29. novembra (TASR) - Dovedna 16 ľudí si našlo uplatnenie v obecnom sociálnom podniku v Nedožeroch-Brezanoch (okres Prievidza). Pomáhajú nielen pri údržbe, ale i menších rekonštrukciách obecného majetku. Podľa starostu Jaroslava Pekára sa sociálny podnik obci osvedčil, samospráva prostredníctvom neho šetrí financie a pomáha obyvateľom.



Sociálny podnik v Nedožeroch-Brezanoch vznikol vlani transformáciou obecnej spoločnosti s ručením obmedzeným. "Podarilo sa nám vďaka nemu zrealizovať niekoľko pekných projektov, napríklad zatrubnenie necpalského kanála. Zrekonštruovali sme sociálne zariadenia v obecnom úrade, ktoré dostali moderný nádych a zodpovedajú súčasnej dobe," načrtol Pekár.



Podnik podľa neho rovnako zabezpečuje prevádzku zberného dvora, obecnej knižnice, údržbu verejných priestranstiev. "Na sociálny podnik sa snažíme presunúť čo najviac vecí aj na základe toho, že naň dostávame dotácie. Na zdravotne znevýhodnených dostávame podporu vo výške 75 percent z ceny práce," doplnil. Zdravotne znevýhodnení tvoria 68 percent zo všetkých zamestnancov podniku.



"Myslím si, že tento sociálny podnik je nielen dobrý v tom, že sú financie pod kontrolou, ale i preto, lebo títo ľudia sú naozaj prioritne využití. Riešia sa hlavne požiadavky obyvateľov obce a je ich naozaj dosť," vyzdvihol obyvateľ obce Marek Měrka.



Veľmi dôležitou vecou je podľa neho i to, že v podniku našli prácu aj obyvatelia, ktorí by mali problém uplatniť sa na trhu práce. "Aj keď je pravdou, že väčšina z týchto ľudí má len základné vzdelanie a ich vedenie je potrebné. Ale sú to šikovní ľudia a myslím si, že im treba dať šancu. Práve to, že sú zamestnaní v obci, im veľa pomáha, časovo aj finančne," dodal.



"Do tohto projektu sa sme rozhodli ísť aj z toho dôvodu, že je to pre nás finančne výhodné. Druhou vecou je, že sa snažíme nejakým spôsobom pomáhať ľuďom so zdravotným znevýhodnením a začleniť ich do pracovného procesu," zhrnul Pekár.