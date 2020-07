Sociálny podnik v Rovňanoch chce prijať 20 až 25 nových zamestnancov

Rovňany 16. júla (TASR) – Dovedna 20 až 25 ľudí by mala v horizonte piatich rokov zamestnávať spoločnosť Agro–drevinový ekosystém BBSK v obci Rovňany v okrese Poltár. Informovali o tom predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v súvislosti so zberom prvej úrody cesnaku v podniku.



„Vidím, že náš agro-drevinový sociálny podnik je životaschopný projekt a začína sa pomaly rozširovať čo do počtu zamestnancov, aj do počtu obrábaných plodín. Do tohto projektu sme šli okrem iného aj s tým, že chceme opäť zatraktívniť poľnohospodárstvo pre mladých ľudí,“ uviedol predseda BBSK Ján Lunter počas štvrtkovej návštevy podniku.



Cesnak aktuálne zberajú súčasní piati zamestnanci na vysadenej ploche 0,8 hektára s očakávanými výnosmi medzi 1,5 až 2,5 tony. Okrem tejto plodiny sa starajú aj o sad za dedinou, ktorý bol dlhé roky v nevyhovujúcom stave. Sad vznikol podľa BBSK ešte v roku 1950 a jeho súčasťou bolo približne 1300 stromov.



„Na jeseň v ňom plánujeme vysadiť ďalších 500 stromov. Pôjde o jablone a hrušky s pôvodnými odrodami,“ doplnil špecialista na sociálnu ekonomiku Rozvojovej agentúry BBSK Milan Vaňo s tým, že súčasťou zámeru je i pletivo proti divej zveri.



Doplnil, že ďalším zámerom je spustiť aj chov včiel, pričom v úvode by šlo najmä o odchov včelích rodín. „Vieme, že v súčasnosti je málo včiel a ich chov je náročný, chceme preto touto aktivitou pomôcť aj začínajúcim včelárom a uľahčiť im zakladanie nových včelstiev,“ podotkol Vaňo, podľa ktorého má sociálny podnik do budúcnosti v pláne tiež výrobu včelích úľov a rámikov, ako aj samotnú produkciu medu.