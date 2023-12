Sociálny poisťovňa očakáva v roku 2024 výdavky vo výške 13,3 mld. eur

Bratislava 22. decembra (TASR) - Celkové výdavky Sociálnej poisťovne (SP) na budúci rok majú byť v sume 13,300 miliardy eur. Najväčšou mierou sa pritom na celkových výdavkoch podieľajú financie z dôchodkového poistenia v objeme 86 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2024, ktorý v piatok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



SP by mala v budúcom roku hospodáriť so zdrojmi vo výške 14,172 miliardy eur pri zohľadnení očakávaného prevodu zostatku finančných prostriedkov z roku 2023 vo výške 802,4 milióna eur. Príjmy v bežnom roku sú na rok 2024 určené na 13,370 miliardy eur. V roku 2024 bude SP poskytnutý transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 1,6 miliardy eur.



SP zároveň v roku 2023 očakáva výdavky vo výške 11,977 miliardy eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 viac o 897,23 milióna eur. Hospodárenie SP k 31. decembru 2023 by sa malo skončiť bilančným rozdielom 802,4 milióna eur. V roku 2023 ho bude ovplyvňovať deficitné hospodárenie v základnom fonde nemocenského poistenia a v základnom fonde starobného poistenia.



V rokoch 2025 a 2026 majú výdavky SP stúpnuť. V roku 2025 majú byť na úrovni 13,999 miliardy eur. Nasledujúci rok sa majú zvýšiť takmer o miliardu eur na 14,620 miliardy eur. Najviac prostriedkov pritom SP vynaloží na dôchodkové poistenie.