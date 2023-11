Sociálny výbor odporučil schváliť novelu zákona o 13. dôchodku

Bratislava 22. novembra (TASR) - Sociálny výbor parlamentu odporučil v stredu poslancom Národnej rady (NR) SR schváliť vládnu novelu zákona o 13. dôchodku. Zároveň navrhol zvýšiť mimoriadny príspevok dôchodcom, ktorý sa má vyplatiť v decembri, z pôvodných 150 na 300 eur.



Pozmeňujúci návrh k novele predložil predseda výboru Ján Richter (Smer-SD) a väčšina prítomných členov sa s ním stotožnila. Spolu so štátnym tajomník ministerstva práce Branislavom Ondrušom sa zhodli, že sa v štátnom rozpočte podarilo nájsť potrebné peniaze na zvýšenie príspevku. Pôvodný návrh mal vyjsť na 220 miliónov eur, ten zvýšený bude stáť dvojnásobok.



Pozmeňujúci návrh aj samotnú novelu musia ešte odhlasovať poslanci v pléne NR SR. Druhé čítanie začína popoludní, definitívne by o nej mohli rozhodnúť už v stredu. Parlament o právnej úprave rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, aby sa stihla uplatniť ešte tento rok.



Súčasná výška 13. dôchodku, odstupňovaná od 50 do 300 eur podľa príjmu dôchodcu, je podľa ministerstva práce neprimeraná a aktuálne je v legislatívnom procese návrh novej právnej úpravy. Cieľom je, aby sa jeho suma od roku 2024 odvíjala od výšky priemerného dôchodku. Túto zmenu však nie je možné technicky zrealizovať v tomto roku, kompenzovať sa to má jednorazovým dodatočným príspevkom pre všetkých dôchodcov.