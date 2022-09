Sociálny výbor prerokoval sériu návrhov, zákon o inšpekcii neodobril

Bratislava 13. septembra (TASR) – Výbor Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci v utorok prerokoval sériu návrhov zákonov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Tlačový odbor rezortu priblížil, že navrhované zmeny prinášajú lepšie podmienky pre profesionálnych rodičov, zavádzajú platené voľno pre otcov pri narodení dieťaťa aj lepší dozor nad dodržiavaním povinností a kvality starostlivosti o klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Výbor však neodobril návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach.



Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach podľa rezortu práce poputuje na rokovanie parlamentu v predloženom znení, pričom o pozmeňujúcich návrhoch budú rokovať poslanci priamo v pléne. Návrh zákona by mal zabezpečiť lepší a efektívnejší dozor nad dodržiavaním povinností pri poskytovaní sociálnych služieb, pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) a v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.



Návrh zákona o prístupnosti služieb pre osoby so zdravotným postihnutím by mal uľahčiť najmä nezávislý život ŤZP osobám. Novela Zákonníka práce má zasa pracovníkom zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky. Rovnako by mala priniesť väčšiu podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Zaviesť sa má napríklad inštitút tzv. otcovskej dovolenky.



Návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch zasa rieši problematické okruhy výkonu práce profesionálneho náhradného rodiča, ako sú miesto výkonu práce, pracovný čas či odmeňovanie. Pozmeňujúcim návrhom z rezortu práce sa základná mzda náhradného rodiča navrhuje zvýšiť na 940 eur, čím sa zvýšia aj jednotlivé príplatky, napríklad príplatok za počet detí.