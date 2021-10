Société Générale plánuje zrušiť 3700 pracovných miest

Paríž 12. októbra (TASR) - Francúzska banka Société Générale (SocGen) v utorok oznámila, že v rokoch 2023 až 2025 zruší 3700 pracovných miest, pretože spojí svoju maloobchodnú sieť s divíziou Crédit du Nord. Dodala však, že nedôjde k nútenému prepúšťaniu.



Nová retailová banka by mala mať 25.000 zamestnancov. K zníženiu počtu pracovných miest má dôjsť prirodzenými odchodmi, ktoré sa odhadujú na 1500 osôb ročne do roku 2025.



Fúzia, oznámená v septembri 2020, povedie k vytvoreniu jednej banky s jednou sieťou pobočiek, jednou centrálou a jedným IT systémom, ktorá bude slúžiť takmer 10 miliónom klientov.



SocGen, tretí najväčší veriteľ vo Francúzsku, uviedol, že zreorganizovaná sieť bude mať v roku 2025 približne 1450 pobočiek a že táto zmena neprinesie odchod zo žiadneho mesta.



Banka dodala, že reštrukturalizácia je preventívnym krokom, keďže retailové banky čelia mnohým problémom, najmä nízkym úrokovým sadzbám, konkurencii, novým subjektom na trhu a zrýchleniu digitálneho bankovníctva v dôsledku pandémie nového koronavírusu.