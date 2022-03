Société Générale sa pripravuje na možnú konfiškáciu aktív v Rusku

Paríž 3. marca (TASR) - Francúzska banka Société Générale uviedla, že v "extrémnom prípade" by ruské úrady mohli zhabať jej aktíva na tamojšom trhu. Je to zatiaľ najostrejšie varovanie zo strany západnej spoločnosti v súvislosti s dôsledkami vojny na Ukrajine.



Expozícia banky voči ruskému trhu je jedna z najväčších spomedzi zahraničných bánk a predstavuje približne 18,6 miliardy eur. Z toho 15,4 miliardy eur má banka priamo vo svojej ruskej divízii SG Russia. V prípade realizácie najhoršieho možného scenára je však Société Générale schopná finančné dôsledky absorbovať, uviedlo vedenie inštitúcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V Rusku generovala banka približne 3 % svojho zisku a jej expozícia voči ruskému trhu sa odrazila po útoku na Ukrajinu aj na vývoji jej akcií. Tie po invázii prudko klesli a od začiatku roka dosiahol pokles približne 20 %.



V tejto súvislosti Société Générale uviedla, že pracuje na znížení rizík na ruskom trhu. Rovnaké aktivity vyvíjajú aj ďalšie západné inštitúcie. Tie prehodnocujú svoje aktivity v krajine, ktorá na sankcie západných štátov už zareagovala niektorými odvetnými opatreniami.



Vysokú expozíciu voči ruskému trhu má aj banka Citigroup. Tá v stredu (2. 3.) informovala, že jej straty z ruského biznisu môžu ísť do miliárd dolárov. Jej celková expozícia voči Rusku dosiahla ku koncu minulého roka takmer 10 miliárd USD (9 miliárd eur). To je omnoho viac, než banka pôvodne uvádzala.



(1 EUR = 1,1106 USD)