Paríž 6. februára (TASR) - Francúzska banka Société Générale zaznamenala za 4. kvartál 2019 pokles zisku, čo pripísala nákladom na reštrukturalizáciu.



Čistý zisk banky za tri mesiace do konca decembra 2019 klesol o 4,6 % na 654 miliónov eur zo 685 miliónov eur v predchádzajúcom roku.



Čistý príjem tretej najväčšej banky vo Francúzsku z hľadiska aktív pritom v uplynulom štvrťroku vzrástol o 4,8 % na 6,21 miliardy eur z 5,93 miliardy eur rok predtým.



Ukazovateľ kapitálovej primeranosti core Tier 1, kľúčová miera kapitálovej sily banky, vzrástol do konca decembra na 12,7 % z 12,5 % na konci septembra 2019.



Predstavenstvo Société Générale sa rozhodlo navrhnúť dividendy vo výške 2,20 eura na akciu v hotovosti.



Pri pohľade na fiškálny rok 2020 spoločnosť očakáva vyšší čistý zisk ako v roku 2019 a počíta aj s miernym rastom výnosov a poklesom prevádzkových nákladov.



Banka v minulom roku začala s reštrukturalizáciou divízie Global Banking and Investor Solutions so zameraním na najziskovejšie oblasti.