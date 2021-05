Sociologička: Problém je návrat do práce, ak to ľuďom vyhovuje z domu

Nitra 9. mája (TASR) – Práca z domu nie je vhodná pre každého človeka a ani pre každý typ práce, napriek tomu, že počas koronakrízy to fungovalo. Pre TASR to uviedla sociologička Marcela Šarvajcová z Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Reagovala tak na súčasnú situáciu, keď sa ľudia po uvoľnení opatrení vracajú do práce.



Problémom sa podľa nej stáva návrat do sídla pracoviska, ak je zamestnanec presvedčený, že vie svoju prácu vykonávať doma. „Stav počas krízy mu z pragmatických dôvodov vyhovoval, nadriadený však potrebuje mať zamestnanca k dispozícii na pracovisku. Osobná komunikácia a priame riešenie pracovných problémov sú pre zamestnávateľa veľakrát kľúčové a efektívnejšie,“ zhrnula s tým, že počas pandémie nového koronavírusu prešlo na prácu z domu široké spektrum zamestnaní. „Veľakrát aj také, ktoré predtým o tejto možnosti ani neuvažovali a táto forma práce nikdy nebola témou na diskusiu. Od začiatku marca však platí novela zákonníka práce, ktorá upravuje prácu z domu,“ poznamenala.



Ako ďalej dodala, niektoré spoločnosti a zamestnávatelia nechávajú svojich zamestnancov pracovať z domu už na stálo. „Samozrejme, existuje skupina ľudí a profesií, ktorým takýto štýl práce vzájomne vyhovuje, ide však o pracovnú sféru, ktorá v takomto režime čiastočne alebo úplne fungovala aj pred pandémiou. Sú to napríklad ľudia, ktorí pracujú s informačnými technológiami, v marketingu či kreatívnej oblasti,“ spomenula. „Je potrebné si uvedomiť, že dlhodobo pracovať z domu sa dá len v prípade, ak máte zabezpečené vhodné pracovné podmienky a dostatočný sociálny kontakt,“ zdôraznila. Podľa nej sa v prvých mesiacoch práce z domu táto možnosť ľuďom javila ako výhradne pozitívna. „V dlhodobom horizonte však absencia kontaktu s kolegami môže mať negatívne dosahy pre jednotlivca či pracovisko,“ pripomenula a doplnila, že rizikové skupiny sú predovšetkým ľudia, ktorí žijú sami alebo, naopak, ľudia z domácnosti, kde takto pracujú viacerí naraz.



Popri týchto veciach tiež sociologička upozorňuje na to, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom sa stáva výzvou pre súčasnú spoločnosť, pre zamestnávateľov aj zamestnancov. „Hoci v prípade práce z domu ušetríme čas na presun z práce a do práce, vo vlastnom záujme je potrebné dbať na pracovné prestávky, pravidelnú komunikáciu či kvalitu stravovania,“ ukončila.