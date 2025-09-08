Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Söder vyzval na zrušenie zákazu spaľovacích motorov v EÚ

Na snímke montáž a výroba nových modelov automobilov Škoda Superb, Škoda Superb Combi a Volkswagen Passat v bratislavskom závode Volkswagen (VW) Slovakia v piatok 1. decembra 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Zákaz spaľovacích motorov v EÚ v roku 2035 ohrozuje státisíce pracovných miest, povedal.

Autor TASR
Mníchov 8. septembra (TASR) - Predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder opäť vyzval na zrušenie zákazu nových automobilov so spaľovacími motormi, ktorý má v rámci Európskej únie (EÚ) nadobudnúť platnosť v roku 2035. „Spaľovací motor má budúcnosť vďaka e-palivám a novým technológiám. Zákaz spaľovacích motorov v EÚ v roku 2035 ohrozuje státisíce pracovných miest,“ povedal Söder v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Budúcnosť automobilizmu je osudovou otázkou nemeckého priemyslu a bez automobilov hrozí ekonomike kolaps, varoval Söder, ktorý je zároveň bavorským premiérom. Nemecký kancelár Friedrich Merz (CDU) nedávno oznámil, že plánuje pozvať výrobcov automobilov a ich dodávateľov na samit venovaný budúcnosti automobilového priemyslu. Odvetvie bojuje s poklesom predaja, konkurenciou z Číny a ťažkosťami pri prechode na elektromobilitu. Navyše pociťuje aj dôsledky colných sporov s USA. Šéf skupiny Volkswagen Oliver Blume pre Bild am Sonntag uviedol, že v otázke pohonných systémov je potrebné zaujať flexibilný postoj, zároveň však podľa neho budúcnosť patrí elektromobilite.
