Söder vyzýva na radikálnu zmenu energetickej politiky v Nemecku
Bavorský politik opäť vyzval, aby sa využili zásoby plynu na severe Nemecka.
Autor TASR
Mníchov 15. novembra (TASR) - Bavorský premiér Markus Söder požaduje radikálnu zmenu kurzu nemeckej energetickej politiky, až po výstavbu nových jadrových elektrární. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Nejde o to, aby sa ako v minulosti stavali veľké reaktory. Hovorím o menších, inteligentných reaktoroch, aké už existujú v Kanade,“ uviedol predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag. Söder sa v uplynulých rokoch opakovane vyslovoval proti ukončeniu využívania jadrovej energie. Predseda bavorskej vlády zároveň zdôraznil, že nepodporuje štátne dotácie na výrobu energie.
„Chceme stavať plynové elektrárne a rozširovať obnoviteľné zdroje energie, pričom prehliadame, že to všetko je vysoko dotované. Štátnymi peniazmi tlačíme ceny energie nadol, namiesto toho, aby sme sa zamerali na lacnú výrobu. V Nemecku je ťažba plynu tabu, namiesto toho rušíme jadrovú energiu. V týchto bodoch musíme zmeniť kurz, aby sa ekonomika zotavila,“ vysvetlil Söder.
Bavorský politik opäť vyzval, aby sa využili zásoby plynu na severe Nemecka. Tiež je podľa neho potrebné seriózne preskúmať, či sa v krajine oplatí ťažba vzácnych zemín. „Rozhodujúce je, aby sme prestali sami seba obmedzovať. Jednostranne sa zameriavame na elektromobily a prehliadame, že tým ničíme spaľovacie motory a s nimi aj náš automobilový priemysel. Tisíce pracovných miest sú ohrozené,“ uzavrel Söder.
