SoftBank získa podiel vo výrobcovi čipov Intel v hodnote 2 miliárd USD
To je významný prejav dôvery pre problémovú americkú spoločnosť, ktorá sa snaží o oživenie.
Autor TASR
Tokio 19. augusta (TASR) - Japonský technologický gigant SoftBank Group plánuje investovať 2 miliardy USD (1,71 miliardy eur) do podielu v americkom výrobcovi počítačových čipov Intel. To je významný prejav dôvery pre problémovú americkú spoločnosť, ktorá sa snaží o oživenie. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.
SoftBank sa zameriava na investície do spoločností, ktoré považuje za firmy s dlhodobým potenciálom a od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu zvyšuje investície v USA. Vo februári sa pripojila k Trumpovi, Samovi Altmanovi z OpenAI a Larrymu Ellisonovi zo spoločnosti Oracle a oznámila veľkú investíciu až do výšky 500 miliárd USD do projektu vývoja umelej inteligencie s názvom Stargate.
SoftBank plánuje kúpiť kmeňové akcie Intelu, pričom za jednu zaplatí 23 USD. To predstavuje podiel vo výške približne 2 %. SoftBank sa vďaka tomu stane šiestym najväčším investorom v spoločnosti Intel.
„Polovodiče sú základom každého odvetvia,“ uviedol predseda SoftBank Masajoši Son vo vyhlásení. „Táto strategická investícia odráža naše presvedčenie, že výroba a dodávky pokročilých polovodičov sa v Spojených štátoch budú ďalej rozširovať, pričom Intel bude hrať kľúčovú úlohu“.
SoftBank vykázala v období apríl - jún 2025 svoj prvý zisk za štyri roky vďaka príjmom zo svojich investičných portfólií. Je hlavným akcionárom spoločnosti Arm Holdings, britskej spoločnosti, ktorá sa zaoberá polovodičmi a softvérovým dizajnom.
Investícia je záchranným lanom pre Intel, kedysi ikonického amerického výrobcu čipov, ktorý po rokoch manažérskych chýb zaostal za konkurenciou. V predchádzajúcom štvrťroku vykázal stratu 2,9 miliardy USD.
Intel pod vedením svojho nového generálneho riaditeľa Lip-Bu Tana prepúšťa tisíce pracovníkov. Intel chce mať na konci roka 75.000 „kľúčových“ zamestnancov (bez dcérskych spoločností), pričom na konci roka 2024 mal 99.500 kľúčových zamestnancov.
Trump nedávno povedal, že Tan, ktorý sa stal generálnym riaditeľom v marci, by mal odstúpiť. Ale po stretnutí s ním minulý týždeň Trump ustúpil a povedal, že Tan má „úžasný príbeh“.
Dohoda oboch firiem prichádza tiež po tom, čo sa Tokio minulý mesiac zviazalo, že investuje v USA 550 miliárd USD ako súčasť obchodnej dohody s Washingtonom. Japonský vládny zdroj však uviedol, že investícia do spoločnosti Intel nie je súčasťou tohto balíka.
