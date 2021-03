Softec vlani dosiahol rekordné konsolidované tržby

Bratislava 4. marca (TASR) - Skupina Softec vlani podľa predbežných výsledkov zvýšila konsolidované tržby o viac ako 24 % na 30,5 milióna eur. Na Slovensku vzrástli o 20 %, v Česku o 18 % a v ostatných krajinách tržby vzrástli o 39 %. Ide o najvyššie konsolidované tržby v histórii, uviedla spoločnosť. Za rastom tržieb stoja najmä projekty vo finančnom sektore súvisiace s dosahom pandémie zamerané na prechod firiem do on-line priestoru a digitalizácie služieb.



Na celkovom raste sa podobnou mierou podieľali všetky segmenty, v ktorých skupina pôsobí, a to od telekomunikácií, cez finančný sektor, až po verejnú správu alebo predaj produktov a služieb prostredníctvom maklérskych sietí. V zahraničí ťahala tržby spolupráca so skupinou VIG s dosahom na sedem krajín. V Česku to boli, naopak, projekty pre Raiffeisen banku, Generali Českú poisťovňu alebo ČSOB Stavebnú sporiteľňu.



"Prioritou pre ďalšie obdobie zostáva aj naďalej pomoc našim zákazníkom s digitálnou transformáciou vrátane intenzívnejšieho využívania cloudových služieb a otváranie systémov pre budovanie nových produktov a služieb s partnermi, tiež aplikácia našich skúseností a riešení medzi segmenty a jednotlivé trhy," dodal výkonný riaditeľ Softec Group Peter Morávek.



Riešenia a služby skupiny dnes využívajú klienti v desiatich krajinách strednej a východnej Európy. K tým najvýznamnejším patria skupiny VIG, Raiffeisen, Generali, KBC a Orange. Ku koncu minulého roka mala firma celkom 390 pracovníkov so zastúpením v Prahe, Bratislave, Žiline a Prievidzi.