Softvérové systémy na riadenie podniku využíva minimum firiem v SR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Systémy na plánovanie podnikových zdrojov (ERP - Enterprise Resource Planning) slovenské firmy využívajú minimálne. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Seyfor, podľa ktorého ERP systémy využíva 11 % slovenských spoločností. Informovala o tom Michaela Raffayová zo spoločnosti Seyfor.



Firmy majú v súčasnosti k dispozícii množstvo nástrojov, ktorými môžu riadiť nielen svoje vnútorné procesy, ale i ovplyvňovať trhové výsledky. Jedným z nich sú aj ERP systémy. "Aj napriek nesporným benefitom, ERP nástroje v práci používa pomerne málo firiem," priblížila výsledky prieskumu spoločnosť s tým, že ERP nástroje používa len 11 % slovenských firiem. Ďalších 19 % opýtaných síce ERP nástroje používa, ale nepoznajú všetky ich benefity.



Ako ďalej vyplynulo z prieskumu, vyše polovica opýtaných, až 53 %, tieto systémy a nástroje v práci nepoužíva vôbec. Avšak, ak by mali takú možnosť, až 61 % respondentov by ju využilo. "Je potrebné si uvedomiť, že automatizácia procesov prináša firme dáta, s ktorými sa dá ďalej pracovať. Jednak vďaka nim firma môže predikovať rôzne trhové scenáre a od toho odvodzovať plánovanie a na druhej strane si zbieraním dát pripravuje podklady pre rôzne typy reportingov," uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Seyfor pre oblasť stredne veľkých podnikov Martin Kudrna.



ERP systémy firmy podľa prieskumu využívajú najčastejšie na manažment financií a správu zásob (28 %). Takmer v tretine firiem (27 %) sa tieto nástroje používajú na riadenie ľudských zdrojov. Vo štvrtine firiem ERP systémy pomáhajú s analýzou a správou dát či nákupom a riadením vzťahov v dodávateľskom reťazci.



Za najväčšie benefity zamestnanci považujú lepšiu orientáciu v procesoch a zvýšenú produktivitu. Ako však vyplynulo z prieskumu, najväčšie obavy pri používaní ERP systémov majú respondenti z úniku citlivých informácií pri práci (33 %), technických porúch a nedostatočnej zákazníckej podpory (26 %) a z hrozby kybernetických útokov (24 %). V súvislosti s obavami Kudrna radí vyberať medzi overenými dodávateľmi týchto systémov, u ktorých majú firmy záruku kvality i bezpečnosti.



Prieskum bol vykonaný prvý septembrový týždeň na vzorke 600 zamestnancov, ktorí v práci využívajú informačné a digitálne technológie.