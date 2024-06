Softvérový koncern Adobe zvýšil kvartálne tržby aj zisk

San José 14. júna (TASR) - Americký softvérový koncern Adobe oznámil za 2. štvrťrok súčasného obchodného roka rast tržieb aj zisku, pričom v obidvoch prípadoch prekonal očakávania trhov. V reakcii na lepšie než predpokladané výsledky spoločnosť zlepšila odhad zisku aj tržieb za celý rok. Informovali o tom portál spravodajskej televízie CNBC a portál RTTNews.



Koncern uviedol, že v 2. kvartáli obchodného roka 2023/2024, čo predstavuje obdobie od marca do konca mája, zaznamenal čistý zisk 1,57 miliardy USD (1,46 miliardy eur). Na akciu to predstavuje 3,49 USD. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka vykázala spoločnosť zisk na úrovni 1,30 miliardy USD (2,82 USD/akcia).



Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahla spoločnosť upravený zisk 2,02 miliardy USD. Na akciu to predstavuje 4,84 USD. Výsledky tak prekonali očakávania, keďže analytici počítali s upraveným ziskom Adobe na akciu na úrovni 4,09 až 4,39 USD.



Lepšie než očakávané výsledky vykázal softvérový koncern aj v oblasti tržieb. Spoločnosť oznámila, že za 2. kvartál 2023/2024 zaznamenala tržby v hodnote 5,31 miliardy USD, čo medziročne znamená rast o 10,2 %. Analytici očakávali, že tržby sa zvýšia na 5,29 miliardy USD.



V nasledujúcom kvartáli očakáva Adobe upravený zisk na akciu v rozsahu od 4,50 do 4,55 USD. Čo sa týka tržieb, firma predpokladá, že ich zaznamená na úrovni 5,33 miliardy až 5,38 miliardy USD.



Zároveň zlepšila očakávania vývoja upraveného zisku a tržieb za celý rok. Najnovšie odhaduje, že za celý rok dosiahne upravený zisk na akciu 18 USD až 18,20 USD a tržby firma predpokladá od 21,40 miliardy do 21,50 miliardy USD. V pôvodnom odhade z marca počítala s upraveným ziskom na akciu v rozsahu 17,60 USD až 18 USD a v prípade tržieb očakávala nižšiu spodnú hranicu odhadu. Predpokladala, že tržby sa budú pohybovať od 21,30 miliardy do 21,50 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0784 USD)