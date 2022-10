Softvérový koncern SAP nestihne plánovaný odchod z Ruska do konca roka

Berlín/Moskva 24. októbra (TASR) - Softvérový koncern SAP nestihne odísť z ruského trhu do konca roka, ako pôvodne predpokladal. Nemeckej firme sa totiž nepodarilo nájsť kupca pre svoju ruskú divíziu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na päť zdrojov oboznámených so situáciou.



Firma so sídlom vo Walldorfe v apríli oznámila, že ruský trh opustí. Urobila tak podobne ako mnohé ďalšie západné firmy po tom, ako Rusko koncom februára zaútočilo na Ukrajinu. Niektoré firmy reagovali už krátko po útoku, ďalšie sa dostali neskôr na ruskom trhu do problémov, keď sankcie západných štátov skomplikovali biznis v krajine. SAP v apríli najskôr zatvoril dátové centrá a cloudový biznis a v júli finančný riaditeľ firmy povedal, že spoločnosť dokončí proces odchodu ku koncu tohto roka, čo firmu podľa neho vyjde približne na 350 miliónov eur.



SAP má však stále v Rusku uzatvorené ročné kontrakty na podporu produktov a v prípade ich nedodržania firma podstupuje právne riziká, dodali zdroje. Na základe súčasných ruských zákonov zamestnanci ruskej divízie firmy SAP CIS by mohli byť v prípade porušenia kontraktov stíhaní. "SAP je odhodlaná ukončiť biznis v Rusku čo najskôr," uviedla spoločnosť, ktorá v utorok (25. 10.) zverejní svoje výsledky za 3. kvartál. Ako však dodala, najnovší vývoj v krajine obmedzil jej možnosti na uskutočnenie posledných krokov.