Softvérový koncern SAP úplne opúšťa ruský trh

Walldorf 19. apríla (TASR) - Softvérový koncern SAP takisto z dôvodu ruského útoku na Ukrajinu opúšťa ruský trh. Spoločnosť so sídlom vo Walldorfe oznámila ďalšie dva kroky pre riadené ukončenie operácií v Rusku.



Koncern už predtým zastavil cloudové služby v Rusku, prestal tam predávať nové produkty. SAP dal firmám využívajúcim jeho cloudové služby, na ktoré neboli uvalené sankcie, na výber zmazanie dát, prevzatie spravovania dát do vlastných rúk alebo ich migráciu na servery mimo Ruska.



SAP teraz oznámil, že ruským firmám, ktoré sa rozhodli pre migráciu dát do zahraničia, po uplynutí už nepredĺži predplatné. Koncern okrem toho chce zastaviť podporu a obsluhu produktov inštalovaných na lokálnych serveroch v Rusku. "Aktuálne skúmame rôzne možnosti, ako zrealizovať toto rozhodnutie," uviedol SAP.