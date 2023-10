Software Money ERP vám pomôže s efektívnym riadením skladu vo firme

Výhody automatizácie skladových procesov

1. Presnosť a zníženie chýb – ERP systém eliminuje ľudskú chybovosť.

2. Úspora času zamestnancov – vaši zamestnanci budú mať viac času na dôležité činnosti a navyše ušetríte náklady.

3. Podrobné prehľady s aktuálnymi dátami – sledovanie stavu zásob i objednávok budete mať v reálnom čase.

4. Efektívne plánovanie – plánovanie tovaru a výrobkov na sklade bude efektívnejšie. Vaši nákupcovia prehľadne uvidia, čo je potrebné objednať.

5. Optimalizácia výroby – efektívne plánovanie zásob ovplyvní aj efektivitu výroby.

Bratislava 16.októbra (OTS) - Nielen s chybovosťou počas vedenia skladového hospodárstva vám pomôžu ERP systémy založené na modernej technológii. ERP systémy umožňujú automatizovať všetky skladové procesy v podniku.Nástrojom na riadenie zásob v sklade je skladová evidencia, ktorá sa týka všetkých firiem prevádzkujúcich sklad. Platí to pre malé, stredné aj veľké podniky. Skladové programy využijú výrobné firmy, e-shopy i veľkoobchod. Na efektívne vedenie skladovej evidencie je vhodné využiť digitálne nástroje, ako je ERP skladový program. V rámci týchto systémov sú kľúčové skladové karty. Na elektronických skladových kartách nájdete napríklad tieto údaje:● názov tovaru a jeho kód,● mernú jednotku,● predajnú a nákupnú cenu za jednotku,● minimálny a maximálny objem skladovej zásoby,● popisy tovaru,● obrázky,● jazykové mutácie,● obstarávacie ceny podľa rôznych metód ocenenia,● nastavenie prednostného vyskladnenia,● ceny.Medzi skladovými kartami možno veľmi jednoducho vyhľadávať. Všetky informácie sa automaticky prenášajú napríklad do feedov alebo do e-shopov. Veľkou výhodou je automatizácia procesov.Money ERP vám zaistí prehľadnú evidenciu výrobkov aj tovaru na sklade, ale pomôže aj s inventúrou a skladovou uzávierkou. Základom skladového programu Money ERP je, ktorý eviduje napríklad výrobné číslo, sériu, dátum exspirácie, čiarové kódy, rozmery, jednotky, PLU, odberateľov i dodávateľov. Parametre môžete doplniť aj o vlastné, ktoré si v systéme sami doplníte. Výpis položiek v katalógu umožňuje získať rýchly prehľad o vašom tovare.Katalóg umožňuje evidovať čokoľvek – tovar, výrobky, materiál, vlastný výrobok, službu alebo poplatok. Jednoducho možno zostaviť sady aj komplety a priradiť ku každému artiklu príslušenstvo. Pri každej položke možno nastaviť limity zásob pre automatické zaslanie upozornenia na míňajúce sa skladové zásoby. Výhodou je nástroj pre inventúry a závierky, keď sa stav zásob uzamkne pre úpravu. Systém automaticky vygeneruje doklady, prepočíta obstarávacie ceny a zaúčtuje inventúru. Ďalšou funkciou, ktorú oceníte, je napríklad automatické vygenerovanie výkazov pre Intrastat.Viac o skladovej evidencii v Money ERP môžete zistiť tu: https://moneyerp.com/sk-sk/erp-je-skladova-evidencia