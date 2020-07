Slovenská obchodná inšpekcia má nové vedenie

Bratislava 22. júla (TASR) – Minister hospodárstva Richard Sulík pristúpil k personálnej zmene vo vedení Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Novým ústredným riaditeľom sa stal Marcel Suchár. Vo funkcii tak vymenil dlhoročnú šéfku inšpekcie Nadeždu Machútovú. Informovala o tom hovorkyňa rezortu hospodárstva Katarína Svrčeková.



Sulík sa pri tomto rozhodnutí odvolal na to, že zdravé podnikateľské prostredie je jednou z priorít nového vedenia ministerstva. Od nového šéfa inšpekcie očakáva na jednej strane zachovanie ochrany práv spotrebiteľov, ale zároveň aj zmenu prístupu k podnikateľom.



„Rozhodne nesúhlasím s tým, aby sa od úradníckeho stola neprimerane vysokými pokutami trestali ľudia, ktorí na Slovensku vytvárajú hodnoty a pracovné miesta. SOI nemá slúžiť na výchovu živnostníkov, ale je jedným z nástrojov kontroly a spravodlivosti. Úlohou nového šéfa bude návrat k tomuto zámeru," zdôraznil Sulík.



Ministerstvo hospodárstva poukázalo na to, že SOI kontroluje a vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z desiatok právnych predpisov. Jednou z úloh nového riaditeľa bude aj sprehľadnenie a skvalitnenie legislatívy v oblasti ochrany spotrebiteľa, nastolenie rovnováhy medzi právami a povinnosťami dotknutých subjektov, ochrana pred zneužívaním informačnej asymetrie či ochrana súkromného vlastníctva.



Rezort hospodárstva zároveň očakáva zmeny v oblasti ukladania pokút a verí, že s novým vedením príde aj koniec udeľovania rôznych nezmyselných sankcií.



„Vytvoríme systematický rámec na výkon kontrol. Mojím cieľom je tiež odstrániť duplicitu kontrol a znížiť ich frekvenciu na nevyhnutný počet, osobitne v prípadoch, ak sa v minulosti nezistilo porušenie povinností," poznamenal Suchár.



Okrem prehodnotenia výšky pokút by sa mal podľa neho v budúcnosti pri drobných nedostatkoch uplatňovať aj systém tzv. druhej šance. V praxi by to znamenalo poskytnutie priestoru na odstránenie zistených nedostatkov bez uloženia pokuty.



Marcel Suchár vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Pôsobil vo viacerých advokátskych kanceláriách, ale aj ako súdny exekútor. Pracoval aj na finančnom riaditeľstve pre hlavné mesto Praha, kde realizoval nový projekt operatívneho vymáhania.