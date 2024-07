Sokol: Je ťažké až nemožné nájsť ideálne obdobie na kúpu nehnuteľnosti

Bratislava 13. júla (TASR) - Hypotéky sú v poslednom období drahšie, staršie nehnuteľnosti lacnejšie, tie nové zase nepribúdajú, lebo developeri vyčkávajú, aby nemuseli znižovať ceny. Záujemcovia o bývanie preto váhajú, či majú tiež čakať. Je však veľmi ťažké až nemožné nájsť ideálne obdobie na kúpu nehnuteľnosti, upozornil garant pre sektor úverov a kapitálového trhu finančnej spoločnosti Universal maklérsky dom Marek Sokol.



"Zjednodušene platí, ak máme na trhu vysokú infláciu, dochádza k zvyšovaniu úrokových sadzieb, čo sme mali možnosť sledovať práve v posledných rokoch. V nadväznosti na to zároveň dochádza k poklesu cien nehnuteľností, nakoľko financovanie domácností sa stáva náročnejšie," priblížil odborník.



Vo chvíli, keď Európska centrálna banka (ECB) začína znižovať svoje úrokové sadzby, bude podľa neho dôležité sledovať kroky komerčných bank. Ak by začali postupne tiež znižovať úroky, dá sa očakávať opačný efekt zvyšovania cien nehnuteľností. Takýto vývoj bude opäť komplikovať situáciu pre kupujúcich.



"Podľa môjho názoru je teraz ešte stále vhodné obdobie na kúpu relatívne lacnejšej nehnuteľnosti, nakoľko úroková sadzba sa fixuje, povedzme, iba na obdobie troch rokov s očakávaním, že po tomto období už budeme mať sadzby o niečo nižšie," zhodnotil Sokol.



V tejto súvislosti pripomenul, že ceny novostavieb sa aj napriek vyšším úrokovým sadzbám neznižovali. "Developeri sa rozhodli radšej počkať s výstavbou, a to aj na úkor neskoršieho predaja, aby nemuseli ceny znižovať," vysvetlil odborník. Aj preto sa môže podľa neho zdať, že pre väčšinu domácností je kúpa staršej či nedokončenej nehnuteľnosti dostupnejšia alternatíva.



Pokiaľ niekto zvažuje kúpu nehnuteľnosti ako investície, dôležité je sledovať, aký výnos dokáže generovať, podčiarkol Sokol. Ideálnym obdobím na kúpu investičnej nehnuteľnosti bolo podľa neho nedávne obdobie s nízkymi úrokovými sadzbami. "V praxi to znamenalo, že ja ako investor som mal až príliš "lacné" a dostupné financovanie z banky, často pod 1 % ročne, pričom prenájom z tejto nehnuteľnosti mi dokázal generovať ďaleko viac percent," priblížil.



Na druhej strane, hlavne pri starších nehnuteľnostiach je stále priestor na ich kúpu ešte pred očakávaným zdražovaním. Výška prenájmu je zase aktuálne vyššia, a to práve v dôsledku vyšších úrokových sadzieb a ťažšie dostupného úverového financovania, upozornil odborník. Táto situácia vytvára podľa neho potenciál zisku z investičnej nehnuteľnosti.



"V jednoduchosti zhrnuté, je potrebné si zvážiť, či výška prenájmu bude vyššia ako mesačná splátka na úvere, a teda aký zisk z nehnuteľnosti som ako investor schopný z nej dosiahnuť. Samozrejme, je potrebné do toho zahrnúť aj vynaložený čas spolu s vedľajšími výdavkami," doplnil Sokol.