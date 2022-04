Solar Turbines chystá v Košiciach vytvorenie technologického centra

Bratislava 8. apríla (TASR) - Spoločnosť Solar Turbines Slovakia, ktorá patrí do americkej skupiny Caterpillar, plánuje v Košiciach otvorenie technologického centra zameraného na vývoj softvéru turbín. Zamestnať by do konca roka 2023 mala 125 ľudí. Vyplýva to z materiálu, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania posunulo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



Firma by v Košiciach mala vyvíjať nové softvérové riešenia pre plynové turbíny či aktualizovať existujúci softvér na ovládanie a diagnostiku plynových turbín. Firma plánuje investíciu do dlhodobého hmotného majetku vo výške 500.000 eur v období rokov 2021 až 2025 a na mzdové náklady by mala v tomto období vydať 9,6 milióna eur. Na investíciu by spoločnosť mohla dostať štátnu investičnú pomoc v celkovej výške viac ako 3,3 milióna eur, z toho vo forme úľavy na dani z príjmov v maximálnej hodnote 682.000 eur a vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta v maximálnej hodnote necelých 2,7 milióna eur.



Spoločnosť Caterpillar má v portfóliu viac ako 20 značiek, je svetovým popredným výrobcom stavebných a banských strojov a zariadení, motorov, komponentov, turbín či ďalších riešení v rámci mnohých priemyselných oblastí. Skupina Caterpillar sa neustále rozrastala, inovovala svoje výrobky a taktiež uvádzala na trh nové moderné stroje. Postupne tak vytvorila novú divíziu, ktorá ponúka plynové turbíny využiteľné pre rôzne priemyselné odvetvia a uviedla ich na trh pod záštitou skupiny Solar Turbines.



Skupina Solar Turbines sa zameriava na výrobu stredne veľkých priemyselných plynových turbín s výkonom od jedného do 23 megawattov. Viac ako 16.000 turbín vyrobených skupinou Solar Turbines je inštalovaných vo viac ako 100 krajinách. Skupina je popredným poskytovateľom energetických riešení a jej výrobky hrajú dôležitú úlohu v rozvoji projektov na ťažbu ropy, plynu a dodávku energií na celom svete.