Solárna energia v júni a júli zaistila 10 % elektrickej energie v EÚ

Brusel 19. augusta (TASR) - V júni a júli tohto roku prispela solárna energia k desatine všetkej výroby elektrickej energie v Európskej únii. Uviedla to tlačová agentúra Belga s odvolaním sa na najnovšiu správu nezávislej klimatickej názorovej platformy Ember.



Podľa uvedenej správy sa vďaka fotovoltike v EÚ v júni a júli vyrobilo rekordné množstvo elektriny - takmer 39 terawatthodín. Ako tvrdia experti z celosvetovo pôsobiaceho think-tanku, to však nestačilo na to, aby solárne panely prekročili výrobu elektriny z uhoľných elektrární.



Zároveň však ide o oveľa vyššie čísla ako v roku 2018, keď sa za rovnaké letné obdobie vďaka energii zo slnka vyrobilo iba 28 terawatthodín elektrickej energie.



Podľa odborníkov z Ember je nárast fotovoltiky v celkovom energetickom mixe, pozorovaný od roku 2018, výsledkom ambicióznych právnych predpisov EÚ.



Najväčší nárast podielu solárnej elektriny v Európskej únii - z 1,1 terawatthodiny v roku 2018 na 3,2 terawatthodiny v tomto roku - zaznamenalo Holandsko. Podiel slnečnej energie na celkovej produkcii energie v Holandsku sa zvýšil zo 7 % na 17 %.



Belgicko, ktoré sa rovnako snaží zvyšovať podiel energeticky obnoviteľných zdrojov v národnom mixe, však oproti letu 2018 zaznamenalo pokles fotovoltiky na celkovej výrobe elektriny z 9 % na 8 % v prvých dvoch mesiacoch tohto leta.



Podľa údajov Ember najväčším výrobcom fotovoltickej elektriny v EÚ bolo aj v lete 2021 Nemecko, ktoré touto cestou dokázalo zabezpečiť 17 % výroby celkovej elektrickej energie.



Belga upozornila, že inštalácia nových solárnych panelov napreduje v EÚ príliš pomalým tempom vzhľadom na spoločné klimatické ciele stanovené euroblokom. Únia chce, aby do roku 2030 predstavovali obnoviteľné zdroje energie 40 % z celkovej spotreby energie. V roku 2019 bol tento podiel okolo 20 %.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)