Elektrárne v Nemecku budú predávať elektrinu na voľnom trhu

Berlín 13. novembra (TASR) - Väčšina prevádzkovateľov nových veterných a solárnych elektrární v Nemecku bude musieť predávať svoju elektrinu samostatne na voľnom trhu. Plán schválila v stredu nemecká vláda, ktorá si od opatrenia sľubuje zlepšenie integrácie obnoviteľných zdrojov do energetického systému krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na základe schválených zmien budú musieť prevádzkovatelia solárnych a veterných zariadení s výkonom do 25 kilowattov (kW) predávať svoju elektrinu na otvorenom trhu namiesto toho, aby ju dodávali do siete za garantované ceny. Nemecko plánuje do roku 2030 pokryť 80 % spotreby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, pričom v súčasnosti je to 58 %.



Cieľom plánov oznámených v stredu je pomôcť krajine zvládnuť prebytky elektrickej energie, ktoré sa často vyskytujú v letnom období v poludňajších hodinách a viedli k záporným cenám elektriny. Navrhovaná reforma má však v súčasnom legislatívnom období po rozpade nemeckej vládnej koalície neisté vyhliadky. Doteraz mohli malé a stredné elektrárne s výkonom do 100 kW predávať svoju elektrinu prevádzkovateľom sietí za pevné sadzby garantované na 20 rokov. Zmeny by sa vzťahovali len na nové elektrárne s určitými výnimkami pre veľmi malé solárne zariadenia, ako sú napríklad strešné alebo balkónové systémy pre domácnosti.



Cieľom vlády v Berlíne je znížiť záťaž prebytkov v elektrickej sieti, kde prebytok solárnej energie môže viesť k záporným cenám. Podľa návrhu zákona by sa už dotácie nevyplácali, keď sa trhové ceny preklopia do záporného pásma, čo by vytvorilo stimuly na investovanie do úložísk, ktoré by skladovali prebytočnú energiu, kým ceny nebudú opäť priaznivé.