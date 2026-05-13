Solárne carporty v Bratislave chránia autá a vyrábajú elektrinu
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Prístrešky pre autá so solárnymi panelmi (solárne carporty) ponúkajú zdroj vlastnej energie, tieň pre autá aj lepšie využitie zastavanej plochy. Jeden z prvých takýchto systémov na Slovensku postavil slovenský startup Zenergy na parkovisku pred budovou spoločnosti NAY na bratislavských Zlatých pieskoch, ďalšie tri majú čoskoro pribudnúť v iných lokalitách. Zástupcovia oboch spoločností o tom informovali v stredu na tlačovej konferencii.
Okrem carportu má administratívna budova spoločnosti fotovoltické panely aj na streche. Dokopy systém s inštalovaným výkonom 96 kWp dokáže ročne vyrobiť približne 100 MWh elektriny, čo pokryje približne 35 % spotreby v objekte, ktorý zahŕňa aj predajňu. Spoločnosť hovorí o ročnej úspore na nákladoch na energiu 17.000 eur a znížení emisnej stopy o približne 50 ton oxidu uhličitého ročne. Za väčšou časťou úspory pritom stojí práve solárny carport.
Návratnosť investície sa pohybuje na úrovni desať rokov, ak by spoločnosť získala dotáciu z projektu Zelená podnikom, klesne na päť. „Vlastná výroba energie nám zvyšuje nezávislosť od externých zdrojov, pomáha tlmiť volatilitu cien a lepšie plánovať náklady v čase. Zároveň ide o riešenie, ktoré prepája energetiku s našou prevádzkou - energia sa vyrába priamo tam, kde ju spotrebujeme,“ priblížil Ján Franz zo spoločnosti NAY.
„Naša konštrukcia je osadená na existujúcom povrchu parkoviska bez potreby výkopov či betonáže. Inštalácia je rýchla a plynulá, na terajších projektoch sme konštrukciami prestrešili 20 parkovacích miest za päť dní, čím sme len minimálne obmedzili prevádzku,“ uviedol Samo Zálešák zo startupu Zenergy. Týmto spôsobom sa zredukuje kapacita parkoviska o 10 % - 15 % a parkovacie čiary sa musia prekresliť.
Na základe skúseností z pilotnej inštalácie na Zlatých pieskoch v Bratislave spoločnosti realizujú rozšírenie riešenia aj do ďalších lokalít. V súčasnosti prebiehajú inštalácie v Košiciach, Komárne a Spišskej Novej Vsi. Podľa Franza sú solárne carporty jednoduchšie realizovateľné ako solárne panely na strechách prevádzok, keďže tie často potrebujú opravu alebo na nich umiestnenie panelov nie je dovolené zo statických dôvodov.
Lokálne zdroje energie podľa Zálešáka dávajú najväčší ekonomický zmysel, keď sa vyrobená energia priamo spotrebuje v prevádzke a nemusí sa skladovať. Franz doplnil, že ak by bol inštalovaný výkon viac ako 100 kW, zdroj by musel byť vybavený automatizovaným systémom dispečerského riadenia, ktorý stojí okolo 40.000 eur.
„Parkoviská a fotovoltika idú dokopy. Podobne ako v prípade striech budov sa dá zužitkovať potenciál doposiaľ nevyužitých parkovacích plôch a vyrábať elektrinu blízko spotreby. V kombinácii s rozvojom elektromobility sa tu črtá zmysluplná synergia. Niektoré európske štáty dokonca idú cestou, keď z prekrývania veľkých parkovísk solárnymi panelmi robia povinnosť,“ zhodnotil energetický analytik Radovan Potočár.
Francúzsko napríklad zaviedlo povinnosť pokryť novovybudované väčšie parkoviská (nad 1500 m2) fotovoltikou minimálne na polovici ich plochy, pričom regulácia sa postupne rozširuje aj na existujúce parkoviská. V Nemecku viaceré spolkové krajiny vyžadujú inštaláciu solárnych riešení pri nových aj menších komerčných parkovacích plochách a na nových budovách.
